Assine
overlay
Início Nacional
Alerta para os cariocas

Rio registra ventos de 105 km/h e fenômeno fica entre os três mais intensos de toda a história do estado

Ventos no Galeão só perdem para recordes de 2019; Defesa Civil emite orientações de segurança

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
01/08/2026 08:53

compartilhe

SIGA
×
Rio registra ventos de 105 km/h e fenômeno fica entre os três mais intensos de toda a história do estado
Rio registra ventos de 105 km/h e fenômeno fica entre os três mais intensos de toda a história do estado crédito: Tupi

A ventania que atingiu o Rio de Janeiro na última quarta-feira (29), entrou para o grupo das três maiores rajadas já documentadas no estado. O fenômeno alcançou 105 quilômetros por hora no Aeroporto do Galeão, segundo dados oficiais de monitoramento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ventos no Galeão figuram entre recordes históricos

O índice medido nesta semana só fica atrás de marcas estabelecidas em fevereiro de 2019. Naquele ano, a estação meteorológica da Marambaia marcou 115 km/h, enquanto em Copacabana os ventos chegaram aos 110 km/h.

A atual linha de instabilidade foi acompanhada pelo Sistema Alerta Rio e pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O acompanhamento constante das condições climáticas é o que sustenta os avisos enviados à população em casos de tempo severo.

Em situações de rajadas intensas, a Defesa Civil recomenda que pedestres não busquem abrigo embaixo de árvores ou de coberturas metálicas frágeis. Tais estruturas podem não suportar a força do vento e causar acidentes graves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Motoristas também são orientados a não estacionar veículos perto de torres de transmissão e painéis de publicidade. Seguir essas recomendações de segurança ajuda a reduzir os riscos de danos materiais e ferimentos durante a passagem de tempestades.

Tópicos relacionados:

rio rio-de-janeiro ventania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay