Rio registra ventos de 105 km/h e fenômeno fica entre os três mais intensos de toda a história do estado

A ventania que atingiu o Rio de Janeiro na última quarta-feira (29), entrou para o grupo das três maiores rajadas já documentadas no estado. O fenômeno alcançou 105 quilômetros por hora no Aeroporto do Galeão, segundo dados oficiais de monitoramento.

Ventos no Galeão figuram entre recordes históricos

O índice medido nesta semana só fica atrás de marcas estabelecidas em fevereiro de 2019. Naquele ano, a estação meteorológica da Marambaia marcou 115 km/h, enquanto em Copacabana os ventos chegaram aos 110 km/h.

A atual linha de instabilidade foi acompanhada pelo Sistema Alerta Rio e pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O acompanhamento constante das condições climáticas é o que sustenta os avisos enviados à população em casos de tempo severo.

Em situações de rajadas intensas, a Defesa Civil recomenda que pedestres não busquem abrigo embaixo de árvores ou de coberturas metálicas frágeis. Tais estruturas podem não suportar a força do vento e causar acidentes graves.

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Motoristas também são orientados a não estacionar veículos perto de torres de transmissão e painéis de publicidade. Seguir essas recomendações de segurança ajuda a reduzir os riscos de danos materiais e ferimentos durante a passagem de tempestades.