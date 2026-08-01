Assine
overlay
Início Nacional
RIO DE JANEIRO

PM recupera carga de cerveja de R$ 147 mil e prende suspeito

Veículo foi localizado na Linha Amarela e carga recuperada intacta; motorista desabafa sobre medo de fazer novas entregas na cidade

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
01/08/2026 09:41

compartilhe

SIGA
×
PM recupera carga de cerveja de R$ 147 mil e prende suspeito no Rio
PM recupera carga de cerveja de R$ 147 mil e prende suspeito no Rio crédito: Tupi

Policiais do 22º BPM (Maré) recuperaram uma carreta com uma carga de cerveja avaliada em R$ 147 mil. A ação ocorreu na manhã dessa sexta-feira (31/7), na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro. Um homem foi preso em flagrante dentro da cabine do veículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, equipes que patrulhavam as proximidades do Hospital de Bonsucesso localizaram a carreta e abordaram o suspeito. Com ele, os agentes apreenderam um simulacro de revólver.

O motorista, Juliano Lezca, contou que saiu de Ponta Grossa, no Paraná, com destino ao bairro de São Cristóvão, na Zona Central do Rio. Por medo de assaltos, ele avalia deixar de fazer entregas na cidade.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A corporação informou que a carga de cerveja foi recuperada intacta. O motorista foi conduzido em segurança até a 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado.

Tópicos relacionados:

brasil rio rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay