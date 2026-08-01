PM recupera carga de cerveja de R$ 147 mil e prende suspeito

Policiais do 22º BPM (Maré) recuperaram uma carreta com uma carga de cerveja avaliada em R$ 147 mil. A ação ocorreu na manhã dessa sexta-feira (31/7), na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro. Um homem foi preso em flagrante dentro da cabine do veículo.

Segundo a Polícia Militar, equipes que patrulhavam as proximidades do Hospital de Bonsucesso localizaram a carreta e abordaram o suspeito. Com ele, os agentes apreenderam um simulacro de revólver.

O motorista, Juliano Lezca, contou que saiu de Ponta Grossa, no Paraná, com destino ao bairro de São Cristóvão, na Zona Central do Rio. Por medo de assaltos, ele avalia deixar de fazer entregas na cidade.

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A corporação informou que a carga de cerveja foi recuperada intacta. O motorista foi conduzido em segurança até a 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado.