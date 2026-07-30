Como o Brasil conseguiu eliminar o sarampo novamente e quais os riscos de reintrodução em 2026

O Brasil recuperou em novembro de 2024 o certificado de país livre da circulação endêmica do sarampo, uma conquista importante para a saúde pública. Contudo, em 2026, o país se encontra em estado de alerta máximo devido ao risco de reintrodução do vírus, com 15 casos já confirmados em 2026, segundo informações do Ministério da Saúde.

Quais os riscos de reintrodução do sarampo no Brasil?

O principal fator que protege o país é a manutenção de uma alta cobertura vacinal. Para que o sarampo seja mantido sob controle, é necessária a chamada imunidade coletiva, alcançada quando mais de 95% da população está vacinada.

Após anos de queda, o Brasil registrou uma melhora significativa nos índices, e em 2025, alcançou 92,9% para a primeira dose (D1) da vacina tríplice viral e 78,3% para a segunda dose (D2).

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Como os movimentos antivacina influenciam a saúde pública?

Apesar dos avanços, a disseminação de notícias falsas e teorias conspiratórias sobre as vacinas, principalmente pela internet e redes sociais, continua sendo um desafio. Esses movimentos antivacina minam a confiança da população nos imunizantes, explorando medos e desinformação. Essa campanha impacta diretamente as decisões de pais e responsáveis, podendo levar à formação de "bolsões" de pessoas vulneráveis e comprometer a imunidade coletiva a longo prazo.

Quais as consequências de uma possível reintrodução?

O retorno da circulação do vírus do sarampo traria consequências graves para a sociedade e para o sistema de saúde. Os principais riscos incluem:

Surtos epidêmicos : a baixa imunidade facilitaria a ocorrência de surtos que podem sobrecarregar hospitais e unidades de saúde.

Complicações graves: o sarampo pode causar pneumonia, encefalite (inflamação do cérebro) e levar à morte, especialmente em crianças pequenas.

Custos para o sistema de saúde: tratar surtos e as complicações decorrentes da doença é muito mais caro do que investir em campanhas de prevenção e vacinação.

Perda de certificações internacionais: o Brasil corre o risco de perder novamente o certificado conquistado em 2024 caso haja reintrodução do vírus e a transmissão sustentada se restabeleça. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.