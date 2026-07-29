O que é um biodigestor, como funciona e quais os perigos do equipamento
Entenda a tecnologia usada no agronegócio para gerar energia a partir de matéria orgânica e as medidas de segurança necessárias
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A tragédia ocorrida ontem (28) envolvendo o menino João Gabriel, de 5 anos e autista não verbal, encontrado morto em um biodigestor em Araucária, no Paraná, trouxe à tona questionamentos sobre a segurança e o funcionamento desse equipamento. Comum no agronegócio, a tecnologia é fundamental para a produção de energia renovável, mas exige cuidados rigorosos para evitar acidentes.
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A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, e ainda não há conclusão sobre como a criança teve acesso ao equipamento.
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O que é um biodigestor?
Um biodigestor é um equipamento fechado que transforma matéria orgânica, como dejetos de animais e restos de plantas, em biogás e biofertilizante. O sistema funciona como um estômago artificial, onde bactérias realizam a decomposição do material sem a presença de oxigênio, em um processo chamado digestão anaeróbica.
Como funciona o processo de biodigestão?
O funcionamento de um biodigestor segue etapas bem definidas para garantir a produção de energia e a gestão de resíduos. Embora existam diferentes modelos, o princípio básico é o mesmo e pode ser dividido em quatro fases principais.
Abastecimento: a matéria orgânica, também chamada de biomassa, é inserida no tanque do biodigestor, que é completamente vedado para impedir a entrada de ar.
Fermentação: dentro do tanque, micro-organismos decompõem a biomassa. Essa fermentação anaeróbica libera uma mistura de gases, principalmente metano e dióxido de carbono.
Produção de biogás: o gás resultante, conhecido como biogás, é coletado na parte superior do equipamento e pode ser usado como combustível para gerar energia elétrica e térmica.
Geração de biofertilizante: ao final do processo, o material que sobra no fundo do tanque é um adubo orgânico rico em nutrientes, chamado de biofertilizante, que pode ser aplicado nas lavouras.
Quais os perigos e riscos de um biodigestor?
Apesar dos benefícios, a operação de um biodigestor envolve riscos significativos que exigem atenção às normas de segurança. A falta de manutenção e o manejo inadequado podem levar a acidentes graves.
Asfixia: o biogás é composto por gases que podem deslocar o oxigênio em ambientes fechados. A inalação em alta concentração pode causar asfixia rapidamente.
Explosão e incêndio: o gás metano, principal componente do biogás, é altamente inflamável. Vazamentos podem criar uma atmosfera explosiva se houver contato com faíscas ou fontes de calor.
Contaminação: o manuseio incorreto dos dejetos e do biofertilizante pode resultar em contaminação do solo e da água, além de riscos biológicos para quem opera o sistema.
Pressão interna: falhas no sistema de alívio de pressão podem causar o rompimento estrutural do equipamento, com risco de acidentes para pessoas próximas.
Como garantir a segurança de um biodigestor?
Para mitigar os riscos e prevenir acidentes, é essencial adotar medidas de segurança rigorosas na instalação e operação de biodigestores. Algumas das principais recomendações incluem:
Cercamento adequado: a área do biodigestor deve ser completamente cercada para impedir o acesso de crianças, animais e pessoas não autorizadas.
Sinalização de perigo: placas de advertência sobre riscos de asfixia, explosão e material biológico devem ser instaladas em locais visíveis.
Tampas e travas de proteção: todas as aberturas, como bocas de inspeção e abastecimento, devem ser protegidas com tampas pesadas e sistemas de travamento seguros.
Manutenção de portões: os portões de acesso à área devem ser mantidos sempre fechados e trancados.
Inspeções periódicas: realizar vistorias regulares para verificar a integridade estrutural do equipamento, identificar vazamentos de gás e garantir que os sistemas de segurança estão funcionando corretamente.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.