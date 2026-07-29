O que é um biodigestor, como funciona e quais os perigos do equipamento

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A tragédia ocorrida ontem (28) envolvendo o menino João Gabriel, de 5 anos e autista não verbal, encontrado morto em um biodigestor em Araucária, no Paraná, trouxe à tona questionamentos sobre a segurança e o funcionamento desse equipamento. Comum no agronegócio, a tecnologia é fundamental para a produção de energia renovável, mas exige cuidados rigorosos para evitar acidentes.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, e ainda não há conclusão sobre como a criança teve acesso ao equipamento.

Leia Mais

O que é um biodigestor?

Um biodigestor é um equipamento fechado que transforma matéria orgânica, como dejetos de animais e restos de plantas, em biogás e biofertilizante. O sistema funciona como um estômago artificial, onde bactérias realizam a decomposição do material sem a presença de oxigênio, em um processo chamado digestão anaeróbica.

Como funciona o processo de biodigestão?

O funcionamento de um biodigestor segue etapas bem definidas para garantir a produção de energia e a gestão de resíduos. Embora existam diferentes modelos, o princípio básico é o mesmo e pode ser dividido em quatro fases principais.

Abastecimento: a matéria orgânica, também chamada de biomassa, é inserida no tanque do biodigestor, que é completamente vedado para impedir a entrada de ar. Fermentação: dentro do tanque, micro-organismos decompõem a biomassa. Essa fermentação anaeróbica libera uma mistura de gases, principalmente metano e dióxido de carbono. Produção de biogás: o gás resultante, conhecido como biogás, é coletado na parte superior do equipamento e pode ser usado como combustível para gerar energia elétrica e térmica. Geração de biofertilizante: ao final do processo, o material que sobra no fundo do tanque é um adubo orgânico rico em nutrientes, chamado de biofertilizante, que pode ser aplicado nas lavouras.

Quais os perigos e riscos de um biodigestor?

Apesar dos benefícios, a operação de um biodigestor envolve riscos significativos que exigem atenção às normas de segurança. A falta de manutenção e o manejo inadequado podem levar a acidentes graves.

Asfixia: o biogás é composto por gases que podem deslocar o oxigênio em ambientes fechados. A inalação em alta concentração pode causar asfixia rapidamente.

Explosão e incêndio: o gás metano, principal componente do biogás, é altamente inflamável. Vazamentos podem criar uma atmosfera explosiva se houver contato com faíscas ou fontes de calor.

Contaminação: o manuseio incorreto dos dejetos e do biofertilizante pode resultar em contaminação do solo e da água, além de riscos biológicos para quem opera o sistema.

Pressão interna: falhas no sistema de alívio de pressão podem causar o rompimento estrutural do equipamento, com risco de acidentes para pessoas próximas.

Como garantir a segurança de um biodigestor?

Para mitigar os riscos e prevenir acidentes, é essencial adotar medidas de segurança rigorosas na instalação e operação de biodigestores. Algumas das principais recomendações incluem:

Cercamento adequado: a área do biodigestor deve ser completamente cercada para impedir o acesso de crianças, animais e pessoas não autorizadas.

Sinalização de perigo: placas de advertência sobre riscos de asfixia, explosão e material biológico devem ser instaladas em locais visíveis.

Tampas e travas de proteção: todas as aberturas, como bocas de inspeção e abastecimento, devem ser protegidas com tampas pesadas e sistemas de travamento seguros.

Manutenção de portões: os portões de acesso à área devem ser mantidos sempre fechados e trancados.

Inspeções periódicas: realizar vistorias regulares para verificar a integridade estrutural do equipamento, identificar vazamentos de gás e garantir que os sistemas de segurança estão funcionando corretamente. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.