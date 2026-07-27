BR-101 e BR-116: conheça as rodovias federais com maior índice de acidentes no Brasil
Anuário 2025 da PRF e Guia CNT 2026 apontam as estradas com maior índice de acidentes graves no país; saiba quais são e como se prevenir
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou seu levantamento anual com as rodovias federais que registraram o maior número de acidentes graves no Brasil, um alerta fundamental para motoristas que cruzam o país.
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O Anuário Estatístico 2025 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado em 2026, consolida dados de todo o ano de 2025 e serve como um guia para identificar os pontos que exigem maior cuidado dos condutores. Fatores como volume de tráfego, traçado da via, condições do asfalto e imprudência dos motoristas são determinantes para a estatística.
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Qual a rodovia federal mais perigosa do Brasil?
A BR-101 é apontada pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) como a rodovia mais perigosa do país em 2026, concentrando 17,9% dos acidentes e 12,6% das mortes na rede federal. A BR-116 também figura entre as mais perigosas, e ambas concentram o maior volume de sinistros segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O que torna uma estrada perigosa?
Diversos fatores contribuem para que uma via seja considerada de alto risco. O anuário da Polícia Rodoviária Federal destaca principalmente a combinação de imprudência com a infraestrutura das estradas. Entre os principais motivos estão:
Alto volume de tráfego, especialmente a mistura de carros e caminhões.
Traçados sinuosos, com curvas perigosas e visibilidade limitada.
Condições precárias do pavimento, incluindo buracos e sinalização deficiente.
Longos trechos de pista simples, que aumentam o risco em ultrapassagens.
Falta de fiscalização eletrônica ou humana em pontos críticos.
Principais rodovias federais com alto índice de acidentes
Com base no Anuário Estatístico 2025 da PRF e no Guia CNT de Segurança 2026, as seguintes rodovias apresentam trechos de alta periculosidade:
BR-116: Possui trechos críticos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
BR-101: Extensa via litorânea, com pontos de alta periculosidade em Santa Catarina, Espírito Santo e no Nordeste.
BR-040: Liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, com trechos de serra e tráfego intenso.
BR-381: Também conhecida como "Rodovia da Morte" em Minas Gerais, especialmente no trecho entre Belo Horizonte e João Monlevade.
BR-153: A Transbrasiliana corta o país de norte a sul, com pontos perigosos em Goiás e São Paulo.
BR-376: Apresenta trechos de risco elevado, principalmente no Paraná e em Santa Catarina.
BR-277: Principal via de ligação do oeste do Paraná ao porto de Paranaguá, com grande fluxo de caminhões.
BR-364: Cruza estados como Rondônia e Mato Grosso, com desafios logísticos e de infraestrutura.
BR-251: Liga a Bahia ao Distrito Federal, com trechos críticos no norte de Minas Gerais, onde são comuns acidentes graves envolvendo carretas.
BR-070: Liga o Distrito Federal à fronteira com a Bolívia, com trechos de pista simples e grande movimento.
Como dirigir com mais segurança?
Para reduzir os riscos de acidentes em qualquer estrada, a PRF recomenda a adoção de medidas preventivas simples, mas eficazes:
Revisão preventiva: sempre verifique as condições de freios, pneus, luzes e outros itens de segurança do veículo antes de viajar.
Respeite a sinalização: os limites de velocidade e as placas de advertência existem para proteger sua vida.
Planeje a viagem: evite dirigir cansado, à noite ou sob condições climáticas adversas, como chuva forte ou neblina.
Ultrapassagem segura: só ultrapasse em locais permitidos e com total certeza de que a manobra pode ser concluída sem riscos.
Atenção redobrada: esteja ciente de trechos em obras ou com operações de "pare e siga", que exigem paciência e cuidado extra.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.