BR-101 e BR-116: conheça as rodovias federais com maior índice de acidentes no Brasil

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou seu levantamento anual com as rodovias federais que registraram o maior número de acidentes graves no Brasil, um alerta fundamental para motoristas que cruzam o país.

O Anuário Estatístico 2025 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado em 2026, consolida dados de todo o ano de 2025 e serve como um guia para identificar os pontos que exigem maior cuidado dos condutores. Fatores como volume de tráfego, traçado da via, condições do asfalto e imprudência dos motoristas são determinantes para a estatística.

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Qual a rodovia federal mais perigosa do Brasil?

A BR-101 é apontada pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) como a rodovia mais perigosa do país em 2026, concentrando 17,9% dos acidentes e 12,6% das mortes na rede federal. A BR-116 também figura entre as mais perigosas, e ambas concentram o maior volume de sinistros segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O que torna uma estrada perigosa?

Diversos fatores contribuem para que uma via seja considerada de alto risco. O anuário da Polícia Rodoviária Federal destaca principalmente a combinação de imprudência com a infraestrutura das estradas. Entre os principais motivos estão:

Alto volume de tráfego, especialmente a mistura de carros e caminhões.

Traçados sinuosos, com curvas perigosas e visibilidade limitada.

Condições precárias do pavimento, incluindo buracos e sinalização deficiente.

Longos trechos de pista simples, que aumentam o risco em ultrapassagens.

Falta de fiscalização eletrônica ou humana em pontos críticos.

Principais rodovias federais com alto índice de acidentes

Com base no Anuário Estatístico 2025 da PRF e no Guia CNT de Segurança 2026, as seguintes rodovias apresentam trechos de alta periculosidade:

BR-116: Possui trechos críticos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

BR-101: Extensa via litorânea, com pontos de alta periculosidade em Santa Catarina, Espírito Santo e no Nordeste.

BR-040: Liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, com trechos de serra e tráfego intenso.

BR-381: Também conhecida como "Rodovia da Morte" em Minas Gerais, especialmente no trecho entre Belo Horizonte e João Monlevade.

BR-153: A Transbrasiliana corta o país de norte a sul, com pontos perigosos em Goiás e São Paulo.

BR-376: Apresenta trechos de risco elevado, principalmente no Paraná e em Santa Catarina.

BR-277: Principal via de ligação do oeste do Paraná ao porto de Paranaguá, com grande fluxo de caminhões.

BR-364: Cruza estados como Rondônia e Mato Grosso, com desafios logísticos e de infraestrutura.

BR-251: Liga a Bahia ao Distrito Federal, com trechos críticos no norte de Minas Gerais, onde são comuns acidentes graves envolvendo carretas.

BR-070: Liga o Distrito Federal à fronteira com a Bolívia, com trechos de pista simples e grande movimento.

Como dirigir com mais segurança?

Para reduzir os riscos de acidentes em qualquer estrada, a PRF recomenda a adoção de medidas preventivas simples, mas eficazes:

Revisão preventiva: sempre verifique as condições de freios, pneus, luzes e outros itens de segurança do veículo antes de viajar.

Respeite a sinalização: os limites de velocidade e as placas de advertência existem para proteger sua vida.

Planeje a viagem: evite dirigir cansado, à noite ou sob condições climáticas adversas, como chuva forte ou neblina.

Ultrapassagem segura: só ultrapasse em locais permitidos e com total certeza de que a manobra pode ser concluída sem riscos.

Atenção redobrada: esteja ciente de trechos em obras ou com operações de "pare e siga", que exigem paciência e cuidado extra. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.