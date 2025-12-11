As 5 rodovias mais perigosas do Brasil e como se prevenir ao viajar

A recente alta no número de acidentes na BR-381, em Minas Gerais, reacendeu o alerta sobre a segurança nas estradas brasileiras. Conhecida como “Rodovia da Morte”, ela faz parte de uma lista de vias que exigem atenção redobrada dos motoristas. Planejar uma viagem vai além de escolher o destino; conhecer os trechos mais perigosos é o primeiro passo para garantir a segurança de todos.

Dados do Anuário Estatístico da Polícia Rodoviária Federal (PRF), referentes a 2024, ajudam a mapear as rodovias que mais registraram ocorrências. Embora os números mudem a cada ano, algumas estradas aparecem com frequência no topo das listas devido ao alto fluxo de veículos, traçados sinuosos e má conservação.

As rodovias que mais preocupam

Embora o ranking varie conforme o critério (número total de acidentes, mortes ou sinistros por quilômetro), as seguintes rodovias aparecem consistentemente entre as mais perigosas. Segundo dados de 2024, a BR-101 registrou 12.778 sinistros e a BR-116 teve o maior número de mortes entre as rodovias federais.

BR-116: É a maior rodovia totalmente pavimentada do Brasil, cortando o país de norte a sul. Seus trechos que atravessam grandes regiões metropolitanas, como São Paulo e Curitiba, concentram um volume altíssimo de acidentes, principalmente envolvendo veículos de carga. BR-101: Percorrendo o litoral brasileiro, a BR-101 é uma das mais movimentadas. O grande fluxo de carros de passeio e caminhões, combinado com trechos de pista simples e áreas urbanas densas, a torna um ponto crítico de acidentes. BR-381: Os trechos críticos incluem o trajeto entre Conselheiro Lafaiete e Belo Horizonte, além do trecho entre Juiz de Fora e a capital mineira. A pista sinuosa, o relevo acidentado e a falta de duplicação em vários pontos contribuem para sua fama perigosa. BR-040: Ligando Brasília ao Rio de Janeiro, esta rodovia tem tráfego intenso de veículos pesados. O trecho da Serra de Petrópolis (RJ) é particularmente perigoso por causa da neblina frequente e das curvas acentuadas. BR-376: Conecta os estados do Paraná e Santa Catarina e é vital para o escoamento de produção. A descida da Serra do Mar no Paraná, em particular, é um trecho que registra condições climáticas adversas, como neblina e chuvas fortes, além de ser íngreme.

Dicas para uma viagem mais segura

Adotar uma postura preventiva ao volante pode reduzir significativamente os riscos. Algumas medidas simples fazem toda a diferença para proteger você e sua família na estrada.

Faça a revisão do veículo: Antes de viajar, verifique itens essenciais como pneus, freios, nível de óleo, luzes e limpadores de para-brisa.

Planeje o trajeto: Estude o caminho, verifique as condições da estrada e do clima. Se possível, evite viajar durante a noite ou sob chuva intensa.

Descanse bem: O cansaço é um dos principais inimigos dos motoristas. Durma bem na noite anterior e faça pausas a cada duas ou três horas de viagem.

Respeite a sinalização: Mantenha a velocidade permitida e obedeça às placas. Elas existem para garantir a segurança de todos na via.

Mantenha distância: Deixe um espaço seguro em relação ao veículo da frente. Isso dá mais tempo para reagir em caso de uma freada brusca.

Zero distrações: Usar o celular enquanto dirige multiplica significativamente o risco de acidentes e é uma das principais causas de colisões. Mantenha o foco total na estrada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.