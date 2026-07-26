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Mega-Sena 3036 acumula e vai a R$ 78 milhões; 7 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 92 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

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Repórter
26/07/2026 12:13

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Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 78 milhões na terça-feira (28/7)
Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 78 milhões na terça-feira (28/7) crédito: Divulgação

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3036, sorteadas neste domingo (26/5). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 78 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (28/7).

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A Mega-Sena 3036 teve as seguintes dezenas sorteadas: 21 - 43 - 50 - 05 - 33 - 12 . Veja as outras loterias sorteadas neste domingo.

Entre os 92 ganhadores da quina da Mega-Sena, sete apostas são de Minas Gerais.

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As apostas mineiras que acertaram a quina da Mega-Sena 3036 são de Belo Horizonte (2), Capelinha, Juatuba, Juiz de Fora, Passos e Teófilo Otoni. Cada apostador vai levar R$ 28.109,79.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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