Mega-Sena 3036 acumula e vai a R$ 78 milhões; 7 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3036, sorteadas neste domingo (26/5). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 78 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (28/7).

A Mega-Sena 3036 teve as seguintes dezenas sorteadas: 21 - 43 - 50 - 05 - 33 - 12 . Veja as outras loterias sorteadas neste domingo.

Entre os 92 ganhadores da quina da Mega-Sena, sete apostas são de Minas Gerais.

As apostas mineiras que acertaram a quina da Mega-Sena 3036 são de Belo Horizonte (2), Capelinha, Juatuba, Juiz de Fora, Passos e Teófilo Otoni. Cada apostador vai levar R$ 28.109,79.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.