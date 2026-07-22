Brasil evita condenar Nicarágua após Ortega cancelar eleições no país
Após Daniel Ortega anunciar o fim das eleições presidenciais, governo brasileiro é criticado por postura de não intervenção e silêncio em relação ao regime nicaraguense.
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A recente decisão do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de cancelar as futuras eleições presidenciais no país, anunciada entre 19 e 20 de julho de 2026, intensificou o debate internacional sobre a postura diplomática do Brasil. Enquanto a comunidade internacional, incluindo o secretário-geral da OEA, Albert Ramdin, condenou a medida, o governo brasileiro tem sido criticado por sua abordagem de não intervenção e silêncio sobre a escalada autoritária do regime nicaraguense.
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Qual é a posição do Brasil sobre a Nicarágua?
O governo brasileiro adota uma abordagem de não intervenção e busca por diálogo, evitando sanções e condenações nominais ao regime de Ortega. A justificativa oficial é que o isolamento diplomático não seria eficaz. Após o anúncio do fim das eleições na Nicarágua, o Itamaraty ainda não emitiu um posicionamento oficial, mantendo uma postura que críticos veem como um apoio velado ao governo nicaraguense.
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Por que a postura brasileira é criticada?
As críticas à política externa brasileira para a Nicarágua se baseiam em vários pontos, que geram desconforto tanto no cenário doméstico quanto no internacional. Os principais argumentos levantados por outros países e por organizações de direitos humanos são:
Abstenção e silêncio em votações: O Brasil se absteve em resoluções da OEA e da ONU que condenavam a perseguição a opositores. Um exemplo notório ocorreu em março de 2024, quando o país se recusou a assinar uma declaração conjunta de 55 nações no Conselho de Direitos Humanos da ONU que condenava os crimes contra a humanidade do regime.
Legitimação do regime: Críticos afirmam que a neutralidade brasileira legitima um governo autoritário e enfraquece a pressão internacional por mudanças democráticas.
Contradição diplomática: A postura contrasta com a defesa histórica do Brasil pela democracia e pelos direitos humanos na América Latina, um dos pilares de sua política externa.
Alinhamento ideológico: A posição é frequentemente associada a um alinhamento com governos de esquerda na região, independentemente de seu caráter democrático.
Como a Nicarágua chegou à situação atual?
Daniel Ortega, um ex-líder revolucionário sandinista, governa a Nicarágua de forma quase ininterrupta desde 2007. Seu governo se tornou progressivamente mais autoritário, especialmente após os grandes protestos de 2018, que foram duramente reprimidos. Desde então, o regime intensificou a perseguição a qualquer voz dissidente, com prisões de opositores, cassação de partidos e o fechamento de milhares de ONGs.
A escalada autoritária se aprofundou no início de 2025, com reformas constitucionais que estenderam o mandato presidencial para seis anos e criaram o cargo de "copresidente" para sua esposa, Rosario Murillo. O ápice ocorreu em 19 e 20 de julho de 2026, durante as comemorações do 47º aniversário da Revolução Sandinista, quando Ortega anunciou o fim das eleições presidenciais no país, consolidando o fim do processo democrático.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.