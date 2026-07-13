Lotofácil 3734, Quina 7064 e outras: confira os números sorteados (13/7)

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (13/7), às 21h, os concursos da Lotofácil 3734, Quina 7064, Lotomania 2949, Dupla Sena 2982, Super Sete 872 e Dia de Sorte 1244.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta segunda-feira (13/7)



Lotofácil 3734 – R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 22- 03 - 08 - 05 - 17 - 15 - 12 - 13 - 25 - 10 - 02 - 16 - 19 - 14 - 23

Quina 7064 – R$ 1,5 milhão



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 15 - 29 - 24 - 53 - 60

Lotomania 2949 – R$ 500 mil



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 92 - 79 - 23 - 15 - 67 - 98 - 21 - 59 - 02 - 66 - 91 - 09 - 19 - 07- 03 - 84 - 77 - 62 - 70 - 93

Dupla Sena 2982 – R$ 800 mil



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 20 - 27 - 04 - 40 - 24 - 41

2º sorteio: 28 - 30 - 03 - 13 - 35 - 12

Dia de Sorte 1244 – R$ 1,1 milhão



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 01 - 05 - 15 - 03 - 12 - 25 - 20

Mês da Sorte: 06 - junho

Super Sete 872 – R$ 3,1 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 8

Coluna 2: 3

Coluna 3: 6

Coluna 4: 3

Coluna 5: 0

Coluna 6: 6

Coluna 7: 1

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.