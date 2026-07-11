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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões neste sábado

A dúvida será tirada neste sábado (11), com os dois últimos jogos da fase de quartas-de-final da Copa do Mundo de 2026

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AB
Agência Brasil
AB
Agência Brasil
Repórter
11/07/2026 11:31

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Sorteio da Mega-Sena será neste sábado (11/7)
Sorteio da Mega-Sena será neste sábado (11/7) crédito: Reprodução/ Caixa

As seis dezenas do concurso 3.030 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

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O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 20 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

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As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

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