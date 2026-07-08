Assine
overlay
Início Nacional
INACREDITÁVEL

Vídeo: motorista morde passageira durante briga com socos em ônibus no Rio

Confronto em ônibus de Jacarepaguá vira caso de polícia após agressões e desacato

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
08/07/2026 12:52

compartilhe

SIGA
×
Vídeo: mulher e motorista trocam socos e mordidas em ônibus na Zona Oeste do Rio
Vídeo: mulher e motorista trocam socos e mordidas em ônibus na Zona Oeste do Rio crédito: Tupi

Uma briga com socos e mordidas entre um motorista de ônibus e uma passageira terminou com a intervenção policial na Freguesia, bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, no último domingo (5/7). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o condutor mordendo a mulher durante a confusão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Agentes do programa Segurança Presente foram acionados pelo próprio motorista, que disse ter sido agredido pela passageira durante o trajeto. Ele pediu que ela fosse retirada do veículo para que a viagem pudesse continuar, mas optou por não registrar boletim de ocorrência.

Depois de desembarcar, a mulher foi até a base do Segurança Presente e relatou ter sido agredida pelo motorista. A Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, responsável pelo programa, informou que os policiais a orientaram a procurar a 41ª DP (Tanque) para formalizar o caso. Nesse momento, ela teria se exaltado, desacatado os agentes e tentado agredir um deles. Os policiais militares apontaram que ela apresentava sinais de embriaguez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A identidade dos envolvidos não foi divulgada. O caso foi registrado por desacato, resistência e desobediência.

Tópicos relacionados:

mordida onibus rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay