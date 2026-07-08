Vídeo: motorista morde passageira durante briga com socos em ônibus no Rio

Uma briga com socos e mordidas entre um motorista de ônibus e uma passageira terminou com a intervenção policial na Freguesia, bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, no último domingo (5/7). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o condutor mordendo a mulher durante a confusão.

Agentes do programa Segurança Presente foram acionados pelo próprio motorista, que disse ter sido agredido pela passageira durante o trajeto. Ele pediu que ela fosse retirada do veículo para que a viagem pudesse continuar, mas optou por não registrar boletim de ocorrência.

Depois de desembarcar, a mulher foi até a base do Segurança Presente e relatou ter sido agredida pelo motorista. A Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, responsável pelo programa, informou que os policiais a orientaram a procurar a 41ª DP (Tanque) para formalizar o caso. Nesse momento, ela teria se exaltado, desacatado os agentes e tentado agredir um deles. Os policiais militares apontaram que ela apresentava sinais de embriaguez.

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A identidade dos envolvidos não foi divulgada. O caso foi registrado por desacato, resistência e desobediência.