Câncer: os 5 direitos que todo paciente tem e poucos conhecem

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O diagnóstico de câncer direciona o foco do paciente e de sua família para o tratamento médico, mas a legislação brasileira assegura uma série de direitos que podem oferecer um suporte financeiro crucial nesta fase. Muitos desconhecem que é possível solicitar benefícios como o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), auxílio-doença e até isenção de impostos, que ajudam a aliviar o impacto econômico da doença.

Essas garantias legais visam proporcionar mais dignidade e tranquilidade durante o combate ao câncer, cobrindo desde despesas médicas até a manutenção do padrão de vida. Conhecer e entender como acessar cada um desses direitos é fundamental para que o paciente oncológico possa se concentrar integralmente em sua recuperação.

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Como sacar o FGTS por motivo de câncer?

Pacientes com câncer (neoplasia maligna) podem sacar o saldo integral do FGTS. O saque também é permitido se o dependente do trabalhador estiver doente. O benefício pode ser solicitado a qualquer momento após o diagnóstico. Ele ajuda a cobrir custos do tratamento e despesas gerais.

Laudo médico detalhado: Emitido há no máximo 30 dias. Deve conter o diagnóstico, histórico da doença, assinatura e carimbo do médico com CRM, além do código CID.

Exames comprobatórios: Cópia do laudo do exame anatomopatológico, biópsia ou similar que confirmou a doença.

Documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).

Comprovante de dependência: Necessário apenas se o paciente for dependente do trabalhador (ex: certidão de casamento, de nascimento ou declaração de IR).

Onde solicitar:

Pelo Aplicativo FGTS: Basta acessar o app da Caixa, ir em "Meus Saques", selecionar "Outras Situações de Saques" e escolher a opção "Neoplasia Maligna". Depois, envie as fotos dos documentos. O dinheiro cai na conta indicada em até 5 dias úteis após a aprovação.

Presencialmente: Em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, levando todos os documentos impressos originais e cópias.

Quem tem direito ao auxílio-doença?

O auxílio-doença (Benefício por Incapacidade Temporária) é pago pelo INSS ao trabalhador que possui qualidade de segurado e fica temporariamente incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Pacientes com câncer têm direito ao benefício sem a necessidade de cumprir a carência mínima de 12 contribuições, exigindo-se apenas que estejam inscritos no INSS no momento do diagnóstico.

Como solicitar

O pedido é feito de forma digital pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou pelo telefone 135.

Documentação necessária (Digital ou Presencial)

Atestado/Relatório médico recente: Deve conter o diagnóstico por extenso, estágio da doença, limitações físicas, carimbo e assinatura do médico com CRM, além do código CID.

Exames complementares: Laudo anatomopatológico (biópsia), relatórios de quimioterapia/radioterapia e exames de imagem.

Afastamento Sem Perícia Presencial (AtestMed)

Para afastamentos de até 90 dias, o INSS permite a concessão do benefício sem perícia presencial. Basta anexar a foto do atestado médico e dos exames diretamente no aplicativo Meu INSS. Caso o sistema não aprove o documento ou o afastamento precise ser maior, uma perícia presencial será agendada de forma automática.

Como funciona a isenção de Imposto de Renda?

Aposentados, pensionistas e militares reformados diagnosticados com câncer têm direito à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). O benefício incide exclusivamente sobre os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. Ele não se aplica a outras fontes de renda, como salários de atividade laboral ou aluguéis.

O que você precisa saber:

Doença controlada: O direito à isenção permanece mesmo que a doença tenha sido tratada e o paciente não apresente sintomas atuais (ausência de recidiva).

Restituição: É possível receber de volta os valores de imposto pagos retroativamente desde a data do diagnóstico fixada no laudo médico (limitado aos últimos 5 anos).

Onde pedir: A solicitação deve ser feita diretamente à fonte pagadora do benefício. Se for aposentado do INSS, o requerimento é aberto de forma digital pelo site ou aplicativo Meu INSS, selecionando o serviço "Isenção de IR"

É necessário: Apresentar um laudo pericial emitido por um serviço médico oficial da União, dos estados ou dos municípios (como o médico perito do próprio INSS ou do órgão público do servidor). O documento deve conter a data em que a doença foi diagnosticada, o código CID e a assinatura do médico com CRM.

Isenção de IPI e ICMS na compra de carro

Pacientes com câncer podem ter direito à isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na compra de um veículo novo. O benefício é concedido quando a doença ou o tratamento gera alguma sequela ou limitação física que dificulte ou impeça a condução de um carro comum.

O que você precisa saber:

Condutores e não condutores: O direito vale tanto para o paciente que dirige (carro adaptado ou automático) quanto para o paciente que não tem condições de dirigir (o veículo sai em nome do paciente, mas são indicados até 3 motoristas autorizados).

Exemplo comum: Mulheres que passaram por esvaziamento axilar devido ao câncer de mama e perderam força nos braços costumam ter direito ao benefício.

Como proceder:

Laudo Médico Pericial: Obtenha um laudo detalhado emitido por junta médica do SUS, do Detran ou de clínicas oficialmente credenciadas. O documento deve comprovar a limitação física e conter o código CID da doença.

Pedido de IPI: Deve ser feito de forma 100% digital à Receita Federal, por meio do Sistema de Gestão de Benefícios Fiscais (SISEN).

Pedido de ICMS: Após a aprovação do IPI, o requerimento do imposto estadual deve ser feito na Secretaria da Fazenda (Sefaz) do seu estado.

Direito ao transporte público gratuito

A legislação varia conforme o município e o estado, mas muitas localidades garantem a gratuidade no transporte público para pacientes em tratamento oncológico. O benefício visa facilitar o deslocamento para hospitais, clínicas e sessões de quimioterapia ou radioterapia, aliviando os custos.

O que você precisa saber:

Dentro do município/estado: Ônibus municipais, metrôs e trens urbanos costumam oferecer o "Passe Livre". As regras e limites de renda mudam de cidade para cidade.

Entre estados diferentes: Pacientes de baixa renda têm direito ao Passe Livre Interestadual, emitido pelo Governo Federal, para viagens de tratamento entre estados diferentes.

Vaga para acompanhante: Se o paciente necessitar de ajuda para se locomover, o direito ao transporte gratuito pode ser estendido também para um acompanhante, desde que justificado pelo médico.

Como se informar:

Procure a Secretaria de Transportes, a empresa operadora do transporte público local ou a Secretaria de Assistência Social (CRAS) da sua cidade para checar a lei vigente na sua região.

Documentos necessários:

Geralmente, exige-se um laudo médico recente com o código CID que comprove o tratamento ativo, além de RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.