FGTS: 5 situações em que você pode sacar todo o dinheiro

Além da demissão, existem outras regras que permitem a retirada integral do fundo; conheça seus direitos e veja se você se encaixa

03/02/2026 14:25

FGTS: 5 situações em que você pode sacar todo o dinheiro
Um aplicativo no smartphone detalha informações sobre FGTS e PIS, essenciais para o trabalhador conhecer seus direitos de saque. crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Muitos trabalhadores acreditam que o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) se resume à demissão sem justa causa. No entanto, a legislação brasileira prevê outras situações que garantem o direito à retirada integral do saldo, oferecendo um suporte financeiro em momentos cruciais da vida.

Conhecer essas regras é fundamental para não perder a oportunidade de acessar um dinheiro que é seu por direito. As possibilidades vão além do fim de um contrato de trabalho e podem auxiliar na compra de um imóvel, no tratamento de uma doença ou durante a aposentadoria.

Veja abaixo cinco cenários em que a legislação permite o saque completo dos valores depositados nas contas do FGTS.

Situações para o saque integral do FGTS

1. Demissão sem justa causa

Esta é a modalidade mais conhecida. Quando o trabalhador é dispensado pela empresa sem um motivo que justifique a demissão, ele tem direito a sacar o valor total depositado na conta do FGTS referente àquele contrato de trabalho, além da multa de 40% paga pelo empregador.

2. Aposentadoria

Ao se aposentar, o trabalhador pode retirar o saldo de todas as suas contas do FGTS, tanto as ativas quanto as inativas. O saque pode ser realizado mesmo que a pessoa continue trabalhando na mesma empresa ou em outra, garantindo uma reserva financeira adicional para essa nova fase da vida.

3. Compra da casa própria

O saldo do FGTS pode ser utilizado para a aquisição da casa própria. Os recursos são direcionados para dar entrada na compra, amortizar ou liquidar o saldo devedor de um financiamento habitacional, sendo o valor transferido diretamente para a instituição financeira ou vendedor. Para isso, é preciso atender a algumas regras do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

4. Doenças graves

O trabalhador ou um de seus dependentes que for diagnosticado com doenças graves, como câncer, HIV ou estiver em estágio terminal de qualquer doença, tem direito ao saque integral do FGTS. A lista de enfermidades é definida em lei e, para solicitar a retirada, é necessário apresentar laudo médico que comprove a condição de saúde.

5. Falecimento do trabalhador

Em caso de morte do titular da conta, o saldo do FGTS é liberado para seus dependentes legais. O valor é dividido igualmente entre os herdeiros habilitados perante a Previdência Social. A solicitação pode ser feita a qualquer momento, sem a necessidade de esperar por um inventário.

