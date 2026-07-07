Suspeito de matar homem a facadas enquanto bebê dormia ao lado é preso no Rio

Jackson Batista França foi preso nessa segunda-feira (6/7) por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), apontado como o responsável pelo assassinato de Joalison Cardoso da Silva na comunidade Pingo D’Água, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu em 25 de maio.

Joalison foi encontrado morto dentro de casa com múltiplas facadas na cabeça, pescoço, nuca e costas. A perícia constatou que ele também teve dedos decepados, ferimentos interpretados como marcas de reação ao ataque. No momento do crime, a vítima estava deitada na cama ao lado do filho bebê, que não foi atingido.

Relacionamento extraconjugal motivou o crime

Segundo a Polícia Civil, a motivação foi passional. Os investigadores concluíram que Jackson mantinha um caso com a companheira de Joalison, tinha comportamento obsessivo e, dias antes do assassinato, teria declarado que mataria a vítima.

Para dificultar a investigação, o suspeito destruiu o próprio celular e eliminou vestígios que poderiam ligá-lo ao homicídio. Mesmo assim, a DHC reuniu depoimentos, imagens de câmeras de segurança, laudos periciais e dados telefônicos para identificá-lo.

Jackson foi localizado escondido na casa da irmã, no Bairro de Mato Alto, também em Guaratiba. Ele não resistiu à abordagem e foi encaminhado à delegacia. A prisão temporária foi decretada pela 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, com validade de 30 dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento para aprofundar a responsabilização de Jackson e apurar se outras pessoas participaram do homicídio.