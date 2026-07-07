Saiba qual signo terá mais sorte no amor no segundo semestre de 2026

Para os nativos de Libra, o segundo semestre de 2026 promete ser um período de grande sorte no amor. Segundo análises astrológicas, os librianos serão os grandes beneficiados pelos trânsitos planetários que se desenham no céu a partir de julho, favorecendo tanto quem busca um novo romance quanto quem deseja aprofundar um relacionamento já existente.

Por que os librianos terão mais sorte?

Entenda como os trânsitos planetários são interpretados para revelar o futuro amoroso dos librianos no segundo semestre de 2026.Créditos: depositphotos.com / AndrewLozovyi

A explicação para essa maré favorável está na movimentação de dois planetas cruciais para a astrologia afetiva: Vênus e Júpiter. Vênus, regente de Libra e planeta do amor, fará um trânsito prolongado e harmonioso pelo signo, o que tende a intensificar o magnetismo pessoal e a abertura para novas conexões. Ao mesmo tempo, Júpiter, o grande benéfico do zodíaco, formará um aspecto positivo com o sol libriano. Astrologicamente, isso se traduz em expansão, otimismo e na criação de oportunidades para viver um grande amor.

E para quem já está em um relacionamento?

Para os librianos que já estão comprometidos, a energia será de renovação e crescimento. O período é ideal para resolver antigas pendências, reavivar a paixão e até mesmo dar passos mais sérios, como um noivado ou casamento. A influência de Júpiter favorece a generosidade e o entendimento mútuo, ajudando a superar desafios e a fortalecer os laços de cumplicidade. É um momento para fazer planos a dois e sonhar mais alto.

Como ficam os outros signos?

Embora Libra receba o destaque principal, outros signos também terão janelas de oportunidade no campo amoroso. Os signos de ar (Gêmeos e Aquário) e de fogo (Áries, Leão e Sagitário) podem sentir reflexos positivos dessa configuração astrológica, vivenciando maior harmonia e chances de romance. A recomendação é que todos fiquem atentos aos seus horóscopos, pois trânsitos mais curtos da Lua e de Mercúrio podem criar momentos especiais para cada um. No entanto, a grande festa romântica do semestre tende a ser dos librianos.

Para os nativos de Libra, a orientação dos astros é clara: o universo está pronto para agir, mas a coragem de se abrir para o novo fará toda a diferença.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.