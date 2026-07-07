Saiba qual signo terá mais sorte no amor no segundo semestre de 2026
Trânsitos de Vênus e Júpiter devem favorecer librianos em busca de um novo romance ou do aprofundamento de um compromisso sério.
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Para os nativos de Libra, o segundo semestre de 2026 promete ser um período de grande sorte no amor. Segundo análises astrológicas, os librianos serão os grandes beneficiados pelos trânsitos planetários que se desenham no céu a partir de julho, favorecendo tanto quem busca um novo romance quanto quem deseja aprofundar um relacionamento já existente.
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Por que os librianos terão mais sorte?
A explicação para essa maré favorável está na movimentação de dois planetas cruciais para a astrologia afetiva: Vênus e Júpiter. Vênus, regente de Libra e planeta do amor, fará um trânsito prolongado e harmonioso pelo signo, o que tende a intensificar o magnetismo pessoal e a abertura para novas conexões. Ao mesmo tempo, Júpiter, o grande benéfico do zodíaco, formará um aspecto positivo com o sol libriano. Astrologicamente, isso se traduz em expansão, otimismo e na criação de oportunidades para viver um grande amor.
E para quem já está em um relacionamento?
Para os librianos que já estão comprometidos, a energia será de renovação e crescimento. O período é ideal para resolver antigas pendências, reavivar a paixão e até mesmo dar passos mais sérios, como um noivado ou casamento. A influência de Júpiter favorece a generosidade e o entendimento mútuo, ajudando a superar desafios e a fortalecer os laços de cumplicidade. É um momento para fazer planos a dois e sonhar mais alto.
Como ficam os outros signos?
Embora Libra receba o destaque principal, outros signos também terão janelas de oportunidade no campo amoroso. Os signos de ar (Gêmeos e Aquário) e de fogo (Áries, Leão e Sagitário) podem sentir reflexos positivos dessa configuração astrológica, vivenciando maior harmonia e chances de romance. A recomendação é que todos fiquem atentos aos seus horóscopos, pois trânsitos mais curtos da Lua e de Mercúrio podem criar momentos especiais para cada um. No entanto, a grande festa romântica do semestre tende a ser dos librianos.
Para os nativos de Libra, a orientação dos astros é clara: o universo está pronto para agir, mas a coragem de se abrir para o novo fará toda a diferença.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.