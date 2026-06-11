Descubra quais signos que não combinam para namorar

Pessoas com signos que não combinam
podem ter relacionamentos difíceis e conturbados. Porém, isso não deve ser levado como regra e pode ter exceções. Afinal, não é apenas o signo solar
que influência na personalidade
das pessoas, mas também todo o seu mapa astral
. Confira quais são os signos que não combinam para namorar.
Descubra os signos que não combinam para namorar
Saiba mais:
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Áries (21 de março a 19 de abril)
Não combina com: Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)
Áries e Capricórnio são signos que não combinam para namorar. Os arianos gostam de quebrar regras e capricornianos adoram criar regras. Você se sentirá constantemente criticado pelo seu jeito de ser. A espontaneidade é marcante nas pessoas de Áries. Capricornianos não conseguem nem jantar sem fazer uma reserva. Ambos são empreendedores, mas as pessoas de Capricórnio são casadas com o trabalho. Você vai se sentir em uma relação de poliamor com o chefe do capricorniano. Isso não vai nada bem, considerando a atenção e amor que o ariano necessita todos os dias.
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Touro (20 de abril a 20 de maio)
Não combina com: Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)
Taurinos e aquarianos são signos que geralmente não combinam para namorar. Enquanto os taurinos valorizam regras, tradições e segurança, os aquarianos preferem a liberdade, a inovação e são conhecidos por seu espírito rebelde. Nos relacionamentos, as pessoas de Touro são calorosas, leais e se entregam profundamente. Já os aquarianos tendem a ser mais lógicos, racionais e independentes. Embora possam ter uma boa química na intimidade, as diferenças nos valores e na abordagem do cotidiano podem dificultar a harmonia entre eles.
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Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)
Não combina com: Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)
Gêmeos e Escorpião são signos que não combinam para namorar. Eles são especialistas em jogos sedutores e a fase da conquista será incrível. Porém, quando o relacionamento começa a ficar mais sério, as coisas não vão bem. Os escorpianos são dominadores e geminianos prezam sua liberdade. As pessoas de Escorpião exigem exclusividade e fidelidade mesmo antes de se beijar. Costumam ser mais controladores e vão tentar dominar você. A tendência é que o geminiano saia correndo desta relação.
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Não combina com: Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)
As pessoas de Câncer tendem a não ter bons relacionamentos com sagitarianos. Podemos dizer que são signos que não combinam para namorar. O espírito livre do sagitariano pode encantar o canceriano a princípio. Porém, você não conseguirá aguentar este padrão por muito tempo. A programação social intensa das pessoas de Sagitário entrará em conflito com suas características calmas e sua necessidade dos programas a dois. O sagitariano também não vai entender a necessidade de sempre estar com sua família. A desconexão entre esses signos pode ser dolorosa.
Câncer (21 de junho a 22 de julho)
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Leão (23 de julho a 22 de agosto)
Não combina com: Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Piscianos são sonhadores e muito encantadores a princípio, mas também possuem um lado sombrio, que pode ser assustador para os leoninos. Leão e Peixes são signos que não combinam para namorar. O pisciano é dramático e pode ser depressivo, ter seus tormentos internos, já o leonino pode não saber lidar com isso e levar para o lado pessoal. Além disso, ambos possuem problemas para administrar o dinheiro. Essa união pode não trazer sucesso financeiro para as pessoas de Leão e Peixes.
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Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)
Não combina com: Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
Virgem e Libra possuem gostos refinados e exigentes, o que pode fazer os primeiros encontros inesquecíveis. Porém, estes signos não combinam para namorar. Os librianos são indefinidos, não gostam de se comprometer. Também preferem não ir rápido nos relacionamentos românticos. As pessoas de Libra vão causar ansiedade e insegurança nos nativos de Virgem. Portanto, se o plano é namorar, melhor não investir nos librianos.
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Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
Não combina com: Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)
Libra e Virgem são uma ótima combinação no início. Mas, estes signos não combinam para namorar. Librianos e virginianos têm gostos parecidos, ambos apreciam coisas finas da vida. Virgem busca resultados e está em uma constante missão de autoaperfeiçoamento, enquanto Libra prefere ver o mundo através de uma lente melhorada. Você se sentirá apressado por suas demandas de ação e certeza e cobrado pelas "dicas de autoaperfeiçoamento" do treinador Virgem. Quando o virginiano colocar seu olho crítico sobre você, bye-bye química sexual.
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Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)
Não combina com: Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)
Embora você possa estar apaixonado pelo estilo livre e mutante do geminiano, você vai sofrer ao tentar prendê-lo. Gêmeos e Escorpião se dão muito bem no momento da conquista. Porém, são signos que não combinam para namorar. As pessoas de Gêmeos são comunicativas, o que pode causar ciúmes e paranoias nas pessoas de Escorpião. Esse relacionamento não fará bem para você e pode transformá-lo em uma pessoa delirante e ciumenta.
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Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)
Não combina com: Câncer (21 de junho a 22 de julho)
Sagitário e Câncer podem sentir uma forte atração no início da relação. Porém, são signos que não combinam para namorar. O sagitariano gosta de liberdade, festas, aventuras, conhecer pessoas diferentes. Enquanto o canceriano é caseiro e tímido. O apego e romantismo de Câncer pode enjoar você. E seu espírito livre pode magoar o canceriano. Portanto, talvez não valha a pena iniciar um relacionamento.
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Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)
Não combina com: Áries (21 de março a 19 de abril)
A impulsividade e falta de planejamento de Áries pode irritar Capricórnio. Eles podem se dar bem no começo, mas são signos que não combinam para namorar. Os arianos exigem atenção e afeto, enquanto os capricornianos são mais práticos e não conseguem demonstrar com tanta clareza. Apesar de ambos terem espírito empreendedor, o capricorniano é mais organizado, planeja suas finanças, enquanto o ariano é impulsivo e gasta sem pensar. Esta relação pode não funcionar a longo prazo.
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Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)
Não combina com: Touro (20 de abril a 20 de maio)
Aquário e Touro são signos que não combinam para namorar. O taurino é muito romântico e pode deixar o aquariano sobrecarregado. A necessidade da demonstração de afeto exigida pelas pessoas de Touro não faz sentido para o aquariano. A insegurança do taurino também pode incomodar você, uma vez que você precisa sair sozinho com seus amigos às vezes. Os gostos caros das pessoas de Touro também não condizem com os valores dos aquarianos, que geralmente são humanitários e defensores de causas sociais. Enquanto os taurinos pedem ostras e caviar, você prefere fazer uma doação para uma ONG. Os valores de choque vão matar essa conexão.
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Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Não combinam com: Leão (23 de julho a 22 de agosto)
No primeiro momento, você vai ficar encantado com a gentileza e romantismo das pessoas de Leão. Porém, o leonino não vai conseguir estar na mesma vibração de Peixes. Eles são mais objetivos, enquanto o pisciano gosta de fantasias e sonhos. Pode ser que você ache o leonino um insensível, que não consegue entender suas fragilidades. Além disso, os dois signos não são bons para lidar com dinheiro, o que pode complicar a vida financeira.