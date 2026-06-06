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Aprenda a montar o cantinho de proteção de seu signo

Signo: Com os elementos certos, use a proteção do signo

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Repórter
06/06/2026 23:13

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Aprenda a montar o cantinho de proteção de seu signo
Aprenda a montar o cantinho de proteção de seu signo crédito: Wemystic
Se você quer ter proteção durante todo o ano, montar um cantinho de proteção de seu signo para ter boas vibrações vale a pena. Descubra quais elementos protegem seu signo e faça o seu.

Montando o cantinho de proteção de cada signo

Confira abaixo quais os elementos necessários e como montar o cantinho de proteção de seu signo.

  • Aquário

    Sua toalha deverá ser verde, podendo ser o tom escolhido de acordo com sua preferência. O cantinho deverá ser enfeitado com um vaso de alecrim e Cristais de Quartzo, Sodalitas e Turmalinas Azuis. Uma oração deve ser feita toda quarta e sábado junto de um incenso de madressilva. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
  • Cantinho de Proteção de seu Signo

    Peixes

    Separe o canto de seu quarto para a proteção de seu signo e estenda sobre ele uma toalha azul clara. Sobre ela, coloque um vaso de bétula e enfeite com muitas pedras de Ametista, Água-Marinha e Quartzo-Verde. Às segundas e quintas, faça sua oração e acenda um incenso de cânfora ou mirra e peça com muita fé para que os astros abram o seu caminho. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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