Consciência Plena
Aprenda a montar o cantinho de proteção de seu signo
Signo: Com os elementos certos, use a proteção do signo
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06/06/2026 23:13
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Se você quer ter proteção durante todo o ano, montar um cantinho de proteção de seu signo para ter boas vibrações vale a pena. Descubra quais elementos protegem seu signo e faça o seu.
Montando o cantinho de proteção de cada signoConfira abaixo quais os elementos necessários e como montar o cantinho de proteção de seu signo.
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Cantinho de Proteção de seu Signo - Áries
Em um cantinho no seu quarto, coloque uma toalha verde. Ela lembrará o clima de montanha, que é bastante propício para o seu signo. Sobre esta toalha distribua pedras como Granada, Rodonita e Pirita e coloque também um vaso de girassol. Sempre aos domingos e às terças-feiras, acenda um incenso de limão ou de mirra e peça proteção. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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Touro
Você deverá usar uma toalha azul, da cor do mar, para montar seu cantinho. Cultive nele também um vaso de jiboia e enfeite-o com Quartzo rosa, Sodalita e Turmalina Verde. Todas as quartas e sextas, faça seu pedido de proteção usando a ajuda da energia dos incensos de jasmim e de sândalo. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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Gêmeos
Escolha uma toalha com clima marítimo ou campestre para montar a proteção de seu signo. Cultive neste cantinho uma valeriana e também o enfeite com Ágata e Hematita. Às quartas e sextas deverá acender um incenso de lavanda e fazer uma oração pedindo proteção. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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Cantinho de Proteção de seu Signo - Câncer
O elemento de signo é a água e por isso você deverá usar uma toalha azul para lhe trazer proteção. Em seu cantinho, use um lírio dágua. Você deverá enfeitá-lo com Ametista, Crisoprásio e Quartzo-Verde. Todas as segundas e terças, faça uma oração e peça proteção usando os incensos de musk e patchouli. Clique para saber a previsão completa para Câncer!
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Leão
O leonino deverá escolher para seu canto de proteção uma toalha que lhe dê a sensação de estar em uma montanha, em paz. Sobre ela, coloque um vaso de cacto e o cerque com Cristal Transparente, Coral e Cornalina. Aos domingos e quintas, faça sua oração e acenda um incenso de alfazema. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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Virgem
Use uma toalha verde, um vaso de alecrim e pedras de Ágata e Amazonita para montar o cantinho de proteção de seu signo. Às quartas-feiras e sábados, acenda um incenso de alecrim ou de canela e reze pedindo proteção e sabedoria para que você possa enfrentar as dificuldades do cotidiano. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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Libra
Para o libriano, a toalha deverá ser em tom de areia. O cantinho também deverá contar com um vaso de lírio da paz e pedras como Água marinha, Citrino e Turmalina Rosa. Suas orações para pedir proteção devem ser feitas às sextas e sábados. Nestas ocasiões, lembre-se de usar um incenso de açafrão e mentalizar todas as coisas que de melhor existem no Universo. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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Escorpião
Para o signo de Escorpião é necessário usar uma toalha azul. Além disso, o cantinho deverá ter um vaso de pimenta de jardim, que ajudará a espantar todo e qualquer sinal de inveja. A planta deverá ser cercada por Cristais de Quartzo, Ágata de Fogo e Turmalina Negra. Sua oração deve ser realizada toas as terças e quintas com um incenso de benjoim aceso para pedir proteção. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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Cantinho de Proteção de seu Signo - Sagitário
Para os sagitarianos deverá ser usada uma toalha verde, que trará a sensação dos campos e das planícies. Sobre ela deverá ser colocado um vaso de bambu-mossô cercado de Ametistas, Sodalitas e Topázios. Às terças e quintas-feiras, acenda um incenso de rosas e faça uma oração pedindo paciência e cautela. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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Capricórnio
Monte o cantinho do signo de Capricórnio com uma toalha marrom, um vaso de eucalipto e pedras de Hematita, Ônix e Quartzo Fumê. Toda sexta e sábado, acenda um incenso de musk e faça uma oração pedindo sabedoria. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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Aquário
Sua toalha deverá ser verde, podendo ser o tom escolhido de acordo com sua preferência. O cantinho deverá ser enfeitado com um vaso de alecrim e Cristais de Quartzo, Sodalitas e Turmalinas Azuis. Uma oração deve ser feita toda quarta e sábado junto de um incenso de madressilva. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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Peixes
Separe o canto de seu quarto para a proteção de seu signo e estenda sobre ele uma toalha azul clara. Sobre ela, coloque um vaso de bétula e enfeite com muitas pedras de Ametista, Água-Marinha e Quartzo-Verde. Às segundas e quintas, faça sua oração e acenda um incenso de cânfora ou mirra e peça com muita fé para que os astros abram o seu caminho. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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