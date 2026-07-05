PF prende mulher com anabolizantes e remédios para emagrecer em aeroporto

Uma mulher de 30 anos foi detida pela Polícia Federal (PF) ao tentar desembarcar com medicamentos irregulares no Rio de Janeiro. O flagrante ocorreu na noite desse sábado (4/7), durante uma inspeção de rotina no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão).

Natural de Codó (MA), a mulher chegava em um voo oriundo de Foz do Iguaçu (PR). Os agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto (Deain) encontraram os produtos escondidos na bagagem dela.

Apreensão de anabolizantes e emagrecedores

Durante a abordagem, os policiais contabilizaram 11 frascos de substâncias que não possuíam a documentação exigida para a importação legal no Brasil. A carga ilícita estava dividida entre produtos para perda de peso e hormônios:

Cinco unidades de Lipoless: medicamento que utiliza a tirzepatida como princípio ativo para o emagrecimento.

Seis unidades de Testenat Depot: composto de testosterona utilizado como anabolizante.

Penas para crimes contra a saúde pública

A passageira poderá responder pelos crimes de contrabando e importação de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária.

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Devido ao risco gerado à saúde coletiva, essa prática é classificada como crime hediondo pela legislação nacional. Ela foi encaminhada às autoridades judiciárias logo após a lavratura do auto de prisão em flagrante.