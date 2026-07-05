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RIO DE JANEIRO

PF prende mulher com anabolizantes e remédios para emagrecer em aeroporto

Mulher desembarcava de Foz do Iguaçu com 11 frascos de remédios sem registro, na noite desse sábado (4/7)

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
05/07/2026 09:43

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PF prende mulher com anabolizantes e remédios para emagrecer no Galeão
Os policiais contabilizaram 11 frascos de substâncias que não possuíam a documentação exigida para a importação legal no Brasil crédito: Tupi

Uma mulher de 30 anos foi detida pela Polícia Federal (PF) ao tentar desembarcar com medicamentos irregulares no Rio de Janeiro. O flagrante ocorreu na noite desse sábado (4/7), durante uma inspeção de rotina no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão).

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Natural de Codó (MA), a mulher chegava em um voo oriundo de Foz do Iguaçu (PR). Os agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto (Deain) encontraram os produtos escondidos na bagagem dela.

Apreensão de anabolizantes e emagrecedores

Durante a abordagem, os policiais contabilizaram 11 frascos de substâncias que não possuíam a documentação exigida para a importação legal no Brasil. A carga ilícita estava dividida entre produtos para perda de peso e hormônios:

  • Cinco unidades de Lipoless: medicamento que utiliza a tirzepatida como princípio ativo para o emagrecimento.
  • Seis unidades de Testenat Depot: composto de testosterona utilizado como anabolizante.

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Devido ao risco gerado à saúde coletiva, essa prática é classificada como crime hediondo pela legislação nacional. Ela foi encaminhada às autoridades judiciárias logo após a lavratura do auto de prisão em flagrante.

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