Policial de 28 anos morre após passar mal em treino na esteira
O policial foi socorrido por colegas para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas teve a morte constatada no local
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Um policial militar de 28 anos morreu após passar mal enquanto corria na esteira da academia de um batalhão de Telêmaco Borba (PR) nessa quinta-feira (2/7).
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Felipe dos Santos Bettio teve um "mal súbito" durante um treinamento, segundo a Polícia Militar (PM) do Paraná. Ele estava dentro da academia do 26º Batalhão da cidade, que fica a 230 km de Curitiba (PR).
O policial foi socorrido por colegas para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas teve a morte constatada no local. Segundo a PM, ele não reagiu às tentativas de reanimação.
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Circunstâncias da morte serão investigadas, informou a corporação. Em nota, o 26º BPM disse que Bettio estava em serviço no momento em que morreu e que as investigações ficarão a cargo dos órgãos competentes. Os exercícios matinais faziam parte da rotina de trabalho do policial.
O corpo do militar foi enterrado na manhã dessa sexta (3/7) em São Gabriel (RS). Ele era natural do estado gaúcho.
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O policial entrou na corporação em 2022 e estava alocado no Grupo de Operações com Cães. Ele deixa a esposa e dois filhos.