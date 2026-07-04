Policial de 28 anos morre após passar mal em treino na esteira

Um policial militar de 28 anos morreu após passar mal enquanto corria na esteira da academia de um batalhão de Telêmaco Borba (PR) nessa quinta-feira (2/7).

Felipe dos Santos Bettio teve um "mal súbito" durante um treinamento, segundo a Polícia Militar (PM) do Paraná. Ele estava dentro da academia do 26º Batalhão da cidade, que fica a 230 km de Curitiba (PR).

O policial foi socorrido por colegas para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas teve a morte constatada no local. Segundo a PM, ele não reagiu às tentativas de reanimação.

Circunstâncias da morte serão investigadas, informou a corporação. Em nota, o 26º BPM disse que Bettio estava em serviço no momento em que morreu e que as investigações ficarão a cargo dos órgãos competentes. Os exercícios matinais faziam parte da rotina de trabalho do policial.

O corpo do militar foi enterrado na manhã dessa sexta (3/7) em São Gabriel (RS). Ele era natural do estado gaúcho.

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O policial entrou na corporação em 2022 e estava alocado no Grupo de Operações com Cães. Ele deixa a esposa e dois filhos.