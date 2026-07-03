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OPERAÇÃO QUADRO NEGRO

PF faz operação contra desvios de universidade federal

Nova etapa da investigação cumpre mandado de busca e apreensão no Rio de Janeiro

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Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
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Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
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03/07/2026 09:45 - atualizado em 03/07/2026 09:45

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Operação da PF visa desvios na Federal Fluminense
Operação da PF visa desvios na Federal Fluminense crédito: Divulgação / UFF

A Polícia Federal (PF) cumpriu nessa quinta-feira (2/7) mandado de busca e apreensão como parte da segunda fase da Operação Quadro Negro. A finalidade é identificar a empresa responsável por desviar recursos públicos destinados à Universidade Federal Fluminense (UFF), com prejuízo de mais de R$ 9 milhões.

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Na ação, agentes federais da Delegacia de Polícia Federal em Niterói apreenderam documentos e um disco rígido (HD). O mandado foi expedido pela 2ª Vara Federal da cidade.

A ação investiga esquema de corrupção, desvio de verbas públicas federais, lavagem de dinheiro e organização criminosa em prejuízo da UFF. As investigações apontam que servidores, em parceria com sócios e dirigentes de empresas contratadas pela universidade, autorizavam pagamentos superfaturados e recebiam propina por meio de pessoas jurídicas, provocando prejuízo de R$ 9,6 milhões aos cofres públicos.

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Nessa fase da investigação, a Polícia Federal identificou a empresa que teria assumido o papel de intermediária no esquema criminoso após o encerramento dos repasses feitos pela pessoa jurídica anteriormente identificada, dando continuidade às operações ilícitas do grupo até o ano de 2018.

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A Agência Brasil entrou em contato com a UFF e aguarda retorno.

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