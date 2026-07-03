Lotofácil e Quina acumulam e apostas de MG batem na trave nas duas loterias

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3726, sorteadas na noite desta sexta-feira, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e prêmio acumulou. O próximo sorteio acontece neste sábado (4/7), às 21h. O valor estimado é de R$ 5 milhões.

Os números sorteados foram: 02 – 05 – 06 – 07 – 10 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25.

Mais Minas Gerais segue na cola do prêmio máximo. Das 220 apostas ganhadoras das 14 dezenas, 23 são de Minas – Arapuá, Araxá, Belo Horizonte (5), Betim, Confins, Contagem (3), Juiz de Fora, Lagoa Santa, Ouro Preto, Poços de Caldas, Presidente Olegário, Sabinópolis, Teixeiras, Uberlândia (3) e Urucânia – e cada uma receberá R$ 1.713,85.

Quina

Ainda nesta sexta, pelo concurso 7056 da Quina, ninguém acertou as cinco dezenas e o prêmio estimado para este sábado também é de R$ 5 milhões.

Os números sorteados na Quina foram: 28 – 41 – 43 – 50 – 57.

Trinta e duas apostas ganharam a quadra, sendo três de Minas Gerais – Belo Horizonte, Patos de Minas e Rio Casca – e cada uma receberá R$ 12.142,90.



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.