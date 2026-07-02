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Mega-Sena acumula e vai para R$ 33 milhões; 5 apostas de MG batem na trave

Pela Lotofácil 3725, um bolão de seis cotas realizado em Santa Bárbara, na Região Central de Minas, e um apostador de Belém (PA) acertam as 15 dezenas

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02/07/2026 22:37 - atualizado em 02/07/2026 22:38

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Mega-Sena 2994 acumulou e pode pagar R$ 40 milhões neste sábado (11/4)
Mega-Sena 3026 acumulou e pode pagar R$ 33 milhões neste sábado (4/7) crédito: Agência Brasil / Rafa Neddermeyer


Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3026 da Mega-Sena, sorteadas na noites desta quinta-feira (2/7), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio, que era de R$ 27 milhões, acumulou e para o próximo sorteio, que acontece neste sábado (4/7), o valor estimado é de R$ 33 milhões.

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Os números sorteados foram: 14 – 19 – 42 – 45 – 48 – 54.

Quarenta apostas, sendo cinco delas realizadas em Minas Gerais – Lagoa Santa, Ouro Branco, Pará de Minas, Três Pontas e Uberlândia – acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 37.029,54. Na quadra da Mega-Sena, 2.517 apostas acertaram e irão receber R$ 970 cada.

Lotofácil

Ainda nesta quinta, um bolão de seis cotas em Santa Bárbara, na Região Central de Minas, e uma aposta de Belém (PA) acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3725 e faturaram R$ 903.320,97 cada. No próximo concurso, que ocorre nesta sexta-feira (3/7), o prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

Os números sorteados foram: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 24 – 25

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Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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