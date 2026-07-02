Como ajudar um familiar com dívidas?

Ver um familiar enfrentando dívidas é uma situação delicada que expõe o desespero que o endividamento pode causar. A situação exige cuidado, quando um parente se vê afundado em débitos, a vontade de ajudar é imediata, mas uma ação impulsiva pode piorar o cenário.

Ajudar um familiar com problemas financeiros exige uma abordagem cuidadosa, que vai além de simplesmente oferecer dinheiro. O primeiro passo é criar um diálogo seguro, pois a vergonha e o medo costumam impedir que a pessoa peça ajuda. A conversa deve ser empática e sem julgamentos para que o problema real apareça.

Leia Mais

Como abordar o familiar endividado?

Antes de pensar em soluções práticas, é fundamental estabelecer uma comunicação honesta. Uma abordagem inadequada pode fazer com que a pessoa se feche ainda mais, dificultando qualquer tipo de auxílio. A estratégia correta envolve paciência.

Escolha o momento certo: converse em um lugar privado e calmo, sem interrupções. Evite tocar no assunto durante reuniões de família ou momentos de estresse.

Ouça mais do que fale: procure entender a origem da dívida. Foi por desemprego, emergência de saúde , falta de controle ou compras por impulso? Compreender a causa facilita encontrar a solução.

Ofereça ajuda, não controle: deixe claro que você está ali para apoiar, e não para tomar as rédeas da vida financeira da pessoa. A decisão final sobre como agir deve partir dela.

Evite críticas e lições de moral: frases como “eu avisei” ou “como você deixou isso acontecer?” só aumentam a culpa e a vergonha, bloqueando a busca por uma saída.

O que fazer na prática para ajudar?

Após estabelecer um canal de confiança, a ajuda pode se tornar mais concreta. O objetivo é apoiar a pessoa a se reorganizar e encontrar caminhos sustentáveis para sair da dívida, evitando soluções perigosas como o empréstimo com agiotas.

Faça um mapa da dívida: ajude a listar todas as dívidas, incluindo para quem se deve, o valor total, as taxas de juros e as datas de vencimento, a fim de criar um planejamento para resolver o problema.

Monte um orçamento realista: analise junto com o familiar todas as fontes de renda e as despesas mensais. Identifiquem onde é possível cortar gastos para liberar dinheiro para o pagamento das dívidas.

Incentive a renegociação: a maioria das instituições financeiras prefere renegociar um débito a não receber nada. Auxilie na busca por canais oficiais, como feirões de renegociação e plataformas como o Serasa Limpa Nome.

Cuidado ao oferecer dinheiro: emprestar ou dar a quantia total pode não resolver a causa do problema e criar um ciclo de dependência. Uma alternativa é se oferecer para pagar diretamente uma conta específica ou ajudar com custos de alimentação para aliviar o orçamento mensal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata