Aposta de JF e duas do Pará dividem o prêmio da Lotofácil 3724

Uma aposta de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e duas apostas de Marabá (PA) acertaram os 15 números da Lotofácil 3724, sorteada nesta quarta-feira (1/7), e cada uma receberá o valor de R$ 597.615,34.

Os números do sorteio desta quarta foram: 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Das 198 apostas ganhadoras das 14 dezenas, 16 são de Minas Gerais – Alto Rio Doce, Araçuaí, Belo Horizonte (3), Brazópolis, Caxambu, Juiz de Fora, Lagamar, Matozinhos, Rio Vermelho, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Três Corações, Uberlândia e Unaí –, e cada uma receberá R$ 1.898,59.

Para esta quinta-feira (2/7), o valor estimado é de R$ 2 milhões. Os sorteios acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o Estado de Minas acompanha em tempo real.

Quem quiser tentar a sorte no concurso 3725 da Lotofácil, que será sorteado às 21h desta quinta, precisa preencher de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torcer para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.