Mega-Sena acumula e vai para R$ 27 mi; 10 apostas de MG acertam 5 dezenas

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 3025 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (30/6), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 07 - 14 - 16 - 21 - 33 - 58

Noventa e cinco apostas acertaram cinco dezenas, sendo 10 mineiras – de Belo Horizonte (4), Contagem (1), Ijaci (1), Presidente Olegário (1), Montes Claros (1), Ubá (1) e Viçosa (1) –, e cada uma receberá R$ 13.278,38

Na quadra, foram 3.679 apostas que acertaram e cada uma receberé R$ 565,18.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (2/7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.