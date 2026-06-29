Lotofácil 3722, Quina 7052 e outras loterias: números sorteados (29/6)

A Caixa sorteou nesta segunda-feira (29/6), às 21h, os concursos Lotofácil 3722, Quina 7052, Lotomania 2943, Dupla Sena 2976, Dia de Sorte 1232 e Super Sete 866.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

Confira as loterias desta segunda-feira (29/6)

Lotofácil 3722 - R$ 1,5 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23

Quina 7052 - R$ 500 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 09 – 55 – 63 – 65 – 80

Lotomania 2943 - R$ 500 mil



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 03 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 18 – 23 – 29 – 32 – 51 – 64 – 65 – 70 – 78 – 84 – 85 – 87 – 95 – 96

Dupla Sena 2976 - R$ 5,8 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 04 – 21 – 26 – 31 – 32 – 48

2º sorteio: 06 – 12 – 17 – 18 – 34 – 49

Dia de Sorte 1232 - R$ 100 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 05 – 07 – 08 – 12 – 13 – 22 – 31

Mês da sorte: Março

Super Sete 866 - R$ 2,4 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 4

Coluna 2: 7

Coluna 3: 5

Coluna 4: 1

Coluna 5: 6

Coluna 6: 2

Coluna 7: 5

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.