Lotofácil 3720 e outras loterias: veja os números sorteados (26/6)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (26/6), às 21 horas, os concursos da Lotofácil 3720, Lotomania 2942, Dupla Sena 2975 e Super Sete 865.



O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.



Confira as loterias deste sorteio desta sexta-feira (26/6)

Lotofácil 3720 - R$ 10 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.



Confira as dezenas: 01 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24





Lotomania 2942 - R$ 5,5 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.



Confira as dezenas: 02 - 15 - 18 - 20 - 27 - 29 - 35 - 43 - 48 - 51 - 63 - 69 - 74 - 76 - 78 - 81 - 84 - 96 - 98 - 99





Dupla Sena 2975 - R$ 5,5 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.





Confira as dezenas





1º sorteio: 07 - 08 - 22 - 25 - 42 - 44

2º sorteio: 16 - 20 - 24 - 34 - 39 - 43

Super Sete 865 - R$ 2,2 milhão

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.



Confira as dezenas



Coluna 1: 5

Coluna 2: 3

Coluna 3: 6

Coluna 4: 0

Coluna 5: 8

Coluna 6: 4

Coluna 7: 2



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Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.



Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.