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Quina de São João: veja os números sorteados

Prêmio das Loterias Caixa, de R$ 260 milhões, é o maior da história da modalidade e não acumula

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
28/06/2026 15:06

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Apostas da Quina de São João movimentam casas lotéricas e plataformas digitais pelo país
Apostas da Quina de São João movimentam casas lotéricas e plataformas digitais pelo país crédito: Loterias Caixa/Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (28/6) o sorteio da Quina de São João 2026, concurso especial 7051, que colocou em jogo um prêmio estimado em R$ 260 milhões. Considerado o maior valor já oferecido pela modalidade, o concurso mobilizou milhões de apostadores em todo o país e teve suas dezenas sorteadas durante evento realizado em São Paulo.

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As dezenas sorteadas foram: 19 – 32 – 50 – 73 – 75.

A Quina de São João é um dos concursos especiais das Loterias Caixa e possui uma regra diferente dos sorteios regulares: o prêmio principal não acumula. Isso significa que, caso nenhuma aposta acerte as cinco dezenas, o valor é distribuído entre os ganhadores da faixa seguinte, de quatro acertos, e assim sucessivamente.

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O sorteio ocorreu na tarde deste domingo e foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa. A expectativa em torno do concurso era grande devido ao valor recorde da premiação, que superou edições anteriores da loteria especial.

A Caixa ainda deve divulgar neste domingo o rateio oficial do concurso, informando quantas apostas acertaram as cinco dezenas e quanto cada vencedor receberá. Também serão conhecidos os valores pagos aos acertadores da quadra, terno e duque.

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Os apostadores podem conferir seus bilhetes nas casas lotéricas, no aplicativo das Loterias Caixa ou pelos canais oficiais da instituição.

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