Quina de São João: veja os números sorteados
Prêmio das Loterias Caixa, de R$ 260 milhões, é o maior da história da modalidade e não acumula
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A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (28/6) o sorteio da Quina de São João 2026, concurso especial 7051, que colocou em jogo um prêmio estimado em R$ 260 milhões. Considerado o maior valor já oferecido pela modalidade, o concurso mobilizou milhões de apostadores em todo o país e teve suas dezenas sorteadas durante evento realizado em São Paulo.
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As dezenas sorteadas foram: 19 – 32 – 50 – 73 – 75.
A Quina de São João é um dos concursos especiais das Loterias Caixa e possui uma regra diferente dos sorteios regulares: o prêmio principal não acumula. Isso significa que, caso nenhuma aposta acerte as cinco dezenas, o valor é distribuído entre os ganhadores da faixa seguinte, de quatro acertos, e assim sucessivamente.
O sorteio ocorreu na tarde deste domingo e foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa. A expectativa em torno do concurso era grande devido ao valor recorde da premiação, que superou edições anteriores da loteria especial.
A Caixa ainda deve divulgar neste domingo o rateio oficial do concurso, informando quantas apostas acertaram as cinco dezenas e quanto cada vencedor receberá. Também serão conhecidos os valores pagos aos acertadores da quadra, terno e duque.
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Os apostadores podem conferir seus bilhetes nas casas lotéricas, no aplicativo das Loterias Caixa ou pelos canais oficiais da instituição.