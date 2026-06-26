Falar sobre salário no trabalho: o que mudou com a lei de transparência salarial?
Sancionada em 2023, a Lei de Igualdade Salarial tornou a divulgação de vencimentos obrigatória para muitas empresas. Veja os impactos, os dados mais recentes de 2026 e os desafios que ainda existem.
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A conversa sobre quanto cada um ganha, que por muito tempo foi um tabu nos ambientes de trabalho no Brasil, passou por uma transformação radical. Em 2026, a discussão não é mais sobre "se" devemos falar de salário, mas sobre "como" lidar com uma transparência que se tornou lei para uma parcela significativa do mercado.
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A grande virada aconteceu com a sanção da Lei n.º 14.611 em julho de 2023, conhecida como Lei de Igualdade Salarial. Desde então, empresas com 100 ou mais funcionários são obrigadas a publicar, semestralmente, Relatórios de Transparência Salarial. A medida, fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, já está em seu quinto ciclo de divulgação e mudou fundamentalmente as relações de trabalho no país.
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Impacto real: os dados de 2026
Os dados mais recentes, divulgados em abril de 2026, mostram o impacto e a necessidade da lei. O 5º Relatório de Transparência revelou que as mulheres ainda ganham, em média, 21,3% menos que os homens nas cerca de 54 mil empresas que reportaram seus dados. A exposição dessas disparidades é uma ferramenta poderosa para combater desigualdades, fornecendo a funcionários e fiscais uma base concreta para exigir equidade e negociar reajustes de forma mais justa.
Os desafios da nova realidade
Apesar dos avanços, a mudança não ocorre sem desafios. A comparação direta entre salários, mesmo que anonimizada nos relatórios, pode gerar ressentimento e um clima de competição se não for bem gerenciada pela cultura da empresa. O desafio para as organizações é ir além da obrigação legal, explicando as nuances que definem a remuneração de cada profissional, como tempo de casa, desempenho individual e escopo de responsabilidades, para evitar conclusões equivocadas.
Como navegar neste cenário
Para os profissionais, a dica é usar as informações disponíveis com estratégia. Em vez de focar apenas em comparações diretas com colegas, utilize os dados dos relatórios para entender a estrutura salarial da empresa e as médias do mercado. Para as empresas, o caminho é investir em comunicação clara, mostrando que as políticas remuneratórias, cujos relatórios de disparidade agora são regulamentados por lei, são justas e baseadas em critérios objetivos, cumprindo não apenas a lei, mas também o compromisso com um ambiente de trabalho mais equitativo e respeitando a privacidade dos colaboradores.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.