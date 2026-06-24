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FRAUDE DO INSS

Careca do INSS relata luzes acesas 24h em cela e pressão de agentes por delação

Antonio Carlos Camilo Antunes pediu transferência de cela no Complexo da Papuda pois alega condições insalubres, como cela sem janela e entrada de ventilação

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JM
JOSÉ MARQUES
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Repórter
24/06/2026 17:03

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Antônio Carlos Camilo Antunes é conhecido como 'Careca do INSS'
Antônio Carlos Camilo Antunes é conhecido como 'Careca do INSS' crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, pediu nesta quarta-feira (24/6) a transferência de cela no Complexo Penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, sob a justificativa de que está preso sob condições precárias.

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Em manifestação feita à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a defesa do Careca afirma que a cela tem "iluminação artificial que fica ligada ininterruptamente". A carceragem, diz, é "incomparavelmente menor que a anterior, não tem entradas de ventilação, impedindo a circulação de ar e de luz solar".

Os advogados também afirmam que, no último dia 19, o lobista foi retirado da sua cela por dois policiais penais, que o questionaram sobre suposta falta disciplinar (um dos motivos seria por portar um protetor labial) e também fizeram perguntas sobre a possibilidade de ele firmar acordo de delação premiada.

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"Além da estranheza de haver questionamento prévio não agendado e sem a presença da sua defesa, na mesma oportunidade os Policiais Penais questionaram -e insistiram com o peticionário- sobre o seu interesse em realizar delação premiada sobre esta investigação", diz a petição da defesa.

"Não se trata de coincidência, mas de pressão deliberada sobre o custodiado, em violação à dignidade da pessoa privada de liberdade e às garantias do direito ao silêncio e à assistência da defesa -padrão que, aliás, não é inédito."

Procurados, os advogados do lobista não se manifestaram.

Em uma decisão da última segunda (22), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça pediu que a administração da Papuda esclareça se o interrogatório informal realmente aconteceu e identifique quais foram os agentes envolvidos no episódio.

A determinação de Mendonça, que está sob sigilo, foi publicada inicialmente pelo Valor Econômico e confirmada pela Folha de S.Paulo.

"A realização de atos de caráter inquisitivo sem observância das garantias mínimas do custodiado, notadamente a prévia ciência e a presença da defesa, demanda apuração imediata pelo Juízo, a fim de resguardar a legalidade do procedimento e a integridade das prerrogativas processuais", diz o ministro, em sua decisão.

Antonio Camilo, o Careca do INSS, é suspeito de ser o articulador de um esquema bilionário de fraudes e descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

As suspeitas da Operação Sem Desconto miram um esquema que teria descontado cerca de R$ 6,3 bilhões dos beneficiários do INSS de 2019 a 2024.

A fraude consiste em descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

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O modelo de desconto associativo, que permite deduções diretas em aposentadorias mediante autorização dos beneficiários, tornou-se alvo de manipulação por entidades de fachada nos últimos anos.

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