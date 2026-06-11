Primeiro namoro do filho: saiba como lidar com essa fase
Especialistas explicam como o diálogo e os combinados ajudam a lidar com a fase: saiba como orientar os jovens sem invadir a privacidade deles
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O primeiro namoro na juventude costuma ser uma fase de dúvidas e desafios dentro de casa. Para alguns pais, a notícia de que o filho ou filha começou a se relacionar provoca sentimentos diversos, que vão da felicidade pelo amadurecimento à preocupação e ao ciúme.
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A fase exige diálogo e equilíbrio para que o relacionamento seja vivido de forma saudável. O comportamento dos responsáveis influencia diretamente a maneira como os jovens lidam com afeto, limites e autonomia.
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O namoro do filho diz muito sobre os pais
Quando um filho começa a namorar, a dinâmica familiar muda. Marcelo Freitas, psicólogo e orientador educacional do Brazilian International School, explica que o momento pode despertar nos pais sentimentos de perda de controle e insegurança.
Freitas afirma que a novidade também pode trazer à tona questões emocionais já existentes na família. Em casais com dificuldades, por exemplo, o foco nos filhos pode desviar a atenção dos próprios conflitos. Relacionamentos homoafetivos podem gerar dificuldades de aceitação, enquanto pais autoritários podem sentir a nova dinâmica como um desafio à sua autoridade.
“Antes de orientar os filhos, os adultos também precisam olhar para as próprias emoções”, diz o especialista. Ele destaca que pais emocionalmente preparados evitam reações impulsivas ou julgamentos que impactarão a forma como o jovem lidará com o amor no futuro.
De acordo com o psicólogo, alguns perfis de comportamento parental costumam aparecer:
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Pais superprotetores: veem o namoro como um risco e monitoram excessivamente os filhos, o que pode gerar desconfiança e fazer com que os jovens escondam informações.
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Pais permissivos: evitam interferir e estabelecer regras. Embora os filhos se sintam menos julgados, a falta de orientação pode deixá-los mais vulneráveis emocionalmente.
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Pais emocionalmente ausentes: são pouco envolvidos na vida afetiva dos filhos, o que pode levar os jovens a acessar redes sociais em busca de conselhos, tornando-se suscetíveis a relações tóxicas.
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Pais críticos ou rígidos: controlam as escolhas dos filhos com críticas e proibições, o que enfraquece a confiança e dificulta o diálogo.
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Pais acolhedores e equilibrados: combinam escuta, diálogo e limites coerentes, criando um ambiente de confiança para que os adolescentes se sintam seguros para conversar sobre suas experiências.
Como falar sobre namoro em cada fase?
A psicopedagoga Carla Litrenta, da Escola Internacional de Alphaville, defende que o tema seja abordado de forma gradual, respeitando a maturidade de cada fase.
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Crianças pequenas: o foco deve ser em amizade, respeito, empatia e cuidado com o corpo. Brincadeiras de “namoradinhos” devem ser tratadas com naturalidade.
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Pré-adolescentes: entre 10 e 13 anos, os interesses afetivos se intensificam. Os pais devem orientar sobre autoestima, responsabilidade emocional e exposição na internet.
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Adolescentes: os relacionamentos se tornam mais complexos, envolvendo temas como sexualidade e consentimento. O ideal é manter o diálogo aberto e estabelecer limites coerentes, em vez de proibir.
Muitos conflitos surgem pela dificuldade em alinhar expectativas. Segundo Alessandra Mafra Ribeiro, psicóloga da Escola Aubrick, o equilíbrio entre diálogo e regras claras é fundamental. “Mais do que impor regras unilateralmente, a recomendação é construir combinados coerentes com a idade, a maturidade e a realidade de cada adolescente”, afirma.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata