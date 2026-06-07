Força Municipal inicia patrulhamento contra roubos no Méier e Cachambi

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro ampliou o policiamento ostensivo na Zona Norte ao lançar, neste domingo (7/6), a operação da Força Municipal no corredor entre a Estação Méier e o Bairro do Cachambi. A escolha da área foi guiada por dados de manchas criminais que indicam alta concentração de roubos e furtos em determinados horários e locais da região.

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) destacou a preparação do efetivo: "São 600 agentes bem treinados, bem equipados, bem preparados para cumprir essa missão de ocupar esses territórios que representam metade dos roubos e furtos." Segundo ele, a iniciativa segue o modelo já adotado em outros pontos da cidade.

Tijuca foi o primeiro alvo na Zona Norte

O corredor Méier-Cachambi é a segunda área da Zona Norte a receber esse patrulhamento. Desde 26 de abril, equipes da Força Municipal já atuam entre a Rua São Francisco Xavier e a Praça Afonso Pena, na Tijuca.

A operação foi lançada em 15 de março e, desde então, se expandiu para diversos pontos da cidade: Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza e Estação Leopoldina; Jardim de Alah; Avenida Presidente Vargas, Campo de Santana, Central do Brasil e Cinelândia; Campo Grande; Botafogo; e Bangu, no eixo entre o calçadão e o Bangu Shopping.

O secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale, definiu a lógica por trás do projeto: "Estamos falando de um modelo de policiamento baseado em dados, gestão e proximidade com quem vive, trabalha e circula na região", afirmou, acrescentando que a atuação é preventiva e ostensiva em todos os pontos.

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Mais de 680 prisões desde março

O balanço desde o início das operações aponta mais de 4.700 abordagens, com 683 prisões e conduções por crimes como roubo, furto e receptação. No mesmo período, foram recuperados 118 celulares e apreendidas 108 motocicletas.