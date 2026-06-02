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MERCADO FARMACÊUTICO

Concorrente brasileiro do Ozempic chega em 15 de junho por R$ 452

Ozivy será vendido em embalagens com uma ou duas canetas, segundo a fabricante. No programa de adesão, pacientes poderão pagar R$ 287 por unidade

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02/06/2026 18:46

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o medicamento Ozivy será vendido em embalagens com uma ou duas canetas. Mais de 500 mil unidades serão disponibilizadas no primeiro ciclo de abastecimento, com distribuição nas principais redes farmacêuticas do país.
Mais de 500 mil unidades do medicamento serão disponibilizadas no primeiro ciclo de abastecimento nas principais redes farmacêuticas do país, informou a EMS crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A farmacêutica EMS informou que o Ozivy, medicamento à base de semaglutida indicado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, será comercializado por R$ 452 a caneta e chegará às farmácias brasileiras a partir de 15 de junho.

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Segundo a empresa, o medicamento será vendido em embalagens com uma ou duas canetas. Mais de 500 mil unidades serão disponibilizadas no primeiro ciclo de abastecimento, com distribuição nas principais redes farmacêuticas do país.

A EMS também anunciou um programa de adesão para pacientes, chamado Vida Mais Leve, pelo qual o custo médio mensal será de R$ 287 durante os três primeiros meses de tratamento. A partir do quarto mês, o valor passará a ser de R$ 498 por caneta dentro do mesmo programa.

Segundo a empresa, o programa foi criado para incentivar a adesão ao tratamento, especialmente nos primeiros meses de uso do medicamento. A iniciativa busca facilitar o acesso à terapia indicada apenas para diabetes tipo 2.

Para participar, o paciente deve se cadastrar pelo site do programa ou diretamente no balcão de farmácias participantes, informando CPF e outros dados cadastrais.

O Ozivy tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 com controle insuficiente e deve ser associado à dieta e à prática de exercícios físicos, conforme orientação médica.

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Ele foi o primeiro medicamento produzido pela indústria farmacêutica brasileira com semaglutida a receber registro da Anvisa. O produto também foi o primeiro com esse princípio ativo aprovado pela agência reguladora após o fim da patente da semaglutida no Brasil, em março.

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