Canetas emagrecedoras: evento discute a corrida por inovação

O crescimento acelerado do uso de medicamentos à base de GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1) para emagrecimento está provocando transformações que vão além das farmácias. O fenômeno, que impulsionou em 797% o consumo de canetas emagrecedoras nas drogarias brasileiras em 2025, segundo dados da Abrafarma, vem criando demandas tanto para fabricantes de dispositivos médicos quanto para os setores cosmético, dermocosmético e de desenvolvimento farmacêutico.

Com a popularização dos tratamentos para emagrecimento, cresce também a demanda por agulhas mais finas, tecnologias que reduzem desconfortos durante a aplicação e sistemas que aumentem a precisão e a segurança dos medicamentos injetáveis. Empresas do setor vêm investindo, então, em dispositivos voltados para aplicações subcutâneas mais confortáveis, além de soluções para terapias avançadas e formulações farmacêuticas mais estáveis e biodisponíveis.

Ao mesmo tempo, o mercado cosmético começa a reagir aos efeitos colaterais estéticos associados ao uso prolongado dessas terapias. Questões como perda de firmeza da pele, redução de volume facial e aumento da queda capilar já motivam o desenvolvimento de novos ativos e formulações específicas para consumidores impactados pelos tratamentos com GLP-1.

O avanço desse mercado mostra que o impacto das canetas emagrecedoras já ultrapassa o setor farmacêutico e começa a transformar diferentes áreas da indústria, impulsionando uma nova geração de produtos voltados à performance, segurança e bem-estar dos consumidores.

Esse movimento ganha espaço nas discussões da FCE Pharma e da FCE Cosmetique 2026, que reúnem, a partir desta segunda-feira (1/6), no São Paulo Expo, empresas focadas em inovação, desenvolvimento de formulações e novas tecnologias para atender às demandas emergentes do mercado farmacêutico e cosmético. Os eventos apresentam anualmente as tendências e inovações de cada área. E as canetas emagrecedoras, definitivamente, estão entre elas.

Serviço

FCE Pharma e FCE Cosmetique



Data: 1 a 3 de junho

Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes, 1 - 5 km - Vila Água Funda, São Paulo

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Mais informações: https://fcepharma.com.br/ e https://fcecosmetique.com.br/