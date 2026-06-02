‘Tribunal do tráfico’: polícia prende três acusados de torturar mulheres

Três suspeitos foram presos nesta terça-feira (2/6) durante uma operação da Polícia Civil contra integrantes do chamado Tribunal do Crime na comunidade do Risca-Faca, em São Gonçalo (RJ). A ação foi motivada pela tortura de duas mulheres, que foram agredidas, tiveram os cabelos cortados e foram obrigadas a pedir desculpas a traficantes pelas ruas da região em um episódio ocorrido no dia 18 de maio.

Os presos foram capturados por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) e são investigados por tortura, tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Segundo as investigações, eles integram o braço armado da facção criminosa que controla a localidade.

Mulheres foram humilhadas em vias públicas

Foto: Reprodução

De acordo com a polícia, as vítimas foram submetidas a uma sessão de violência física e psicológica antes de serem liberadas. Durante a ação dos criminosos, as mulheres foram forçadas a caminhar pelas ruas sob coação enquanto pediam desculpas aos traficantes, em uma forma de humilhação pública.

Ainda segundo os investigadores, a tortura foi filmada e divulgada na internet como uma demonstração de força da organização criminosa. O material ajudou a identificar os envolvidos e revelou uma tentativa de intimidar moradores e reforçar o domínio territorial da facção.

Lideranças do tráfico são investigadas

O trabalho de inteligência apontou que as agressões foram ordenadas por duas lideranças do Comando Vermelho que atuam em São Gonçalo. Os criminosos possuem extensa ficha criminal e são considerados alvos prioritários da especializada.

Com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), os agentes também cumprem mandados de busca e apreensão para recolher aparelhos eletrônicos e documentos que possam comprovar a estrutura hierárquica da organização criminosa.

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O inquérito segue em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos nas torturas. A Polícia Civil também busca enfraquecer a atuação da facção na comunidade e impedir novas ações do chamado Tribunal do Crime.