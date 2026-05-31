Rio de Janeiro investiga suspeita de ebola após caso semelhante em SP

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou na noite desse sábado (30/5) que investiga um caso suspeito de ebola. O comunicado da administração carioca foi divulgado no mesmo dia em que a Prefeitura de São Paulo informou que também apura uma suspeita da doença. Os resultados dos exames dos dois pacientes devem sair na próxima semana.

Em nota à imprensa, a Prefeitura do Rio informou que se trata de um homem belga vindo de Uganda, país que, ao lado da República Democrática do Congo, está no centro do novo surto da doença, identificado em maio.

O paciente teve resultado positivo para malária em exame realizado no Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Segundo a administração municipal, pessoas que tiveram contato com ele também estão sendo monitoradas preventivamente.

Já em São Paulo, o caso envolve um homem de 37 anos vindo da República Democrática do Congo que apresentou sintomas como febre e teve resultado positivo, no Instituto Adolfo Lutz, para a bactéria Neisseria meningitidis, causadora da meningite meningocócica.

Ele está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, unidade estadual de referência para atendimento desse tipo de doença.

Se confirmados, serão os primeiros casos de ebola registrados fora da África desde o início do novo surto e também os primeiros da doença no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país nunca registrou um caso confirmado da doença.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 27 de maio foram notificados na República Democrática do Congo um total de 906 casos suspeitos e 223 mortes entre os casos suspeitos. São 134 casos confirmados – incluindo nove em Uganda –, com 18 mortes entre os casos confirmados.

Getty Images República Democrática do Congo registra ao menos 223 mortes suspeitas pela cepa Bundibugyo do ebola

Sintomas podem se confundir com outras doenças

Entre os principais sintomas do ebola estão febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, fadiga, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Eles levam de dois a 21 dias para aparecer e começam como se fosse uma gripe. Depois, podem se intensificar, e alguns pacientes desenvolvem hemorragias.

São, porém, sintomas comuns a diversas infecções, o que dificulta a identificação de um caso suspeito apenas com base no quadro clínico.

Por isso, a suspeita costuma levar em conta também o histórico de viagem e possíveis exposições do paciente. Nos casos investigados em São Paulo e no Rio de Janeiro, ambos os pacientes estiveram recentemente em países afetados pelo surto.

Risco de transmissão é baixo, dizem autoridades

As autoridades responsáveis pelos dois casos suspeitos afirmam que o risco de transmissão de ebola no Brasil é baixo. A avaliação é compartilhada pelo Ministério da Saúde.

Isso porque o ebola não é transmitido pelo ar. A infecção ocorre por contato direto com sangue, secreções ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas, em geral apenas quando elas já apresentam sintomas.

Apesar da avaliação de baixo risco, o Ministério da Saúde ativou na semana passada o Plano de Contingência Nacional para Febres Hemorrágicas Virais, com o objetivo de reforçar a vigilância e a capacidade de resposta do sistema de saúde.

Reuters Profissionais de saúde têm monitorado a temperatura das pessoas enquanto tentam evitar que o surto se espalhe na República Democrática do Congo

O plano prevê a intensificação do monitoramento de viajantes procedentes de países afetados pelo surto, a identificação de casos suspeitos, o isolamento de pacientes e o acompanhamento de seus contatos.

Também estabelece que, diante de um caso suspeito, uma segunda amostra de sangue pode ser coletada 48 horas após a primeira, mesmo que o exame inicial tenha resultado negativo.

O documento, cuja versão mais recente é de 2024, não prevê fechamento de fronteiras nem restrições a viagens ou ao comércio.

Além disso, o Brasil não mantém voos diretos para a região mais afetada pelo surto, o que reduz a circulação de viajantes potencialmente infectados e a probabilidade de introdução da doença no país.

A declaração de emergência de saúde pública de interesse internacional pela OMS não significa, necessariamente, que o mundo esteja diante dos estágios iniciais de uma pandemia nos moldes da COVID-19.

Por que esse surto é diferente? Existe vacina?

O novo surto é causado pela espécie Bundibugyo de Ebola, que não era vista há mais de uma década e causou apenas dois surtos anteriores, quando matou cerca de um terço dos infectados.

Essa espécie está causando desafios. Exames de sangue iniciais em pacientes com suspeita de infecção tiveram resultados negativos, pois os testes só funcionam com as cepas mais comuns.

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Não há vacina aprovada para o Bundibugyo, mas versões experimentais estão em desenvolvimento. É possível que uma vacina para outra espécie do vírus, chamada Zaire, ofereça alguma proteção.

Também não há medicamentos desenvolvidos que tenham como alvo o Bundibugyo, tornando o tratamento mais difícil.

Uma complicação adicional é que o surto está ocorrendo em uma zona de conflito, com cerca de 250 mil pessoas deslocadas de suas casas e uma travessia frequente de fronteiras.

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