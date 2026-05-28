Nova ameaça do Ebola gera dúvidas sobre risco real fora da África

O alerta emitido recentemente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre um novo surto de Ebola na África reacendeu dúvidas sobre os riscos da doença e a possibilidade de disseminação para outros países. Apesar da preocupação internacional, especialistas reforçam que, neste momento, não há risco iminente para o Brasil nem cenário de pandemia.

O que é?

O Ebola é uma doença viral grave, causada por diferentes subtipos do vírus e conhecida pelas altas taxas de mortalidade. O atual surto, identificado inicialmente na República Democrática do Congo e com casos registrados também em Uganda, chama atenção das autoridades sanitárias por envolver o subtipo Bundibugyo, para o qual ainda não existe vacina nem tratamento específico aprovado.

Segundo a infectologista Melissa Valentini, do Lab-to-Lab Pardini, o vírus circula principalmente em regiões da África Subsaariana e tem como reservatórios naturais morcegos, podendo eventualmente contaminar outros animais, como primatas, antes de atingir seres humanos.

“O Ebola normalmente surge quando o vírus ultrapassa a barreira entre espécies e começa a circular entre pessoas. A transmissão ocorre por contato direto com sangue, secreções e fluidos corporais de pacientes infectados e não pelo ar”, explica.

A infectologista destaca que profissionais de saúde costumam estar entre os grupos mais vulneráveis no início dos surtos, justamente pelo contato direto com pacientes antes da identificação da doença. “Por isso, os casos suspeitos precisam ser rapidamente isolados e manejados com equipamentos de proteção individual completos, como luvas, máscaras e capotes”, afirma.

Os sintomas iniciais podem se confundir com os de outras infecções virais, dificultando o diagnóstico precoce, como

Febre

Dor de cabeça

Mal-estar

Dores no corpo

Em quadros graves, a doença pode evoluir rapidamente para:

Insuficiência respiratória

Falência múltipla de órgãos

Hemorragias internas e externas

“A taxa de mortalidade do Ebola pode ultrapassar 65%, dependendo da variante do vírus e da velocidade de resposta ao surto”, alerta Melissa Valentini.

Avanço da doença

Apesar da gravidade da doença, a infectologista reforça que o alerta internacional emitido pela OMS tem caráter preventivo e busca justamente evitar que o vírus ultrapasse o foco localizado na África. “Neste momento, não existe risco pandêmico nem ameaça imediata para o Brasil. O objetivo das autoridades internacionais é conter rapidamente o avanço da doença, rastrear contatos e impedir a disseminação para outras regiões”, afirma.

A especialista lembra ainda que países africanos já enfrentaram outros surtos importantes de Ebola e acumulam experiência em estratégias de contenção epidemiológica. “Existe hoje maior conhecimento técnico e protocolos mais estruturados para controlar a circulação do vírus e reduzir o risco de expansão internacional”, completa.

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De acordo com dados divulgados por organismos internacionais, o alerta da OMS foi motivado pelo aumento acelerado de casos suspeitos e pela expansão da doença entre países vizinhos, o que ampliou o monitoramento global sobre o cenário sanitário.