Uganda fecha temporariamente sua fronteira com a RDC devido ao surto de ebola

Uganda fechou sua fronteira com a República Democrática do Congo (RDC) nesta quarta-feira (27), em uma tentativa de conter a propagação da epidemia de ebola que assola o país vizinho, anunciou o Ministério da Saúde.

Este pequeno país do leste da África registrou sete casos da variante Bundibugyo do vírus do ebola desde que um surto foi identificado na RDC em 14 de maio.

"A Uganda fechará temporariamente a fronteira com a RDC com efeito imediato", declarou a secretária permanente do ministério, Diana Atwine, à AFP.

"As únicas exceções são para as equipes autorizadas de resposta ao ebola, as operações humanitárias, o transporte de alimentos e mercadorias, e as forças de segurança, todas elas sujeitas a rígidos protocolos de controle e monitoramento sanitário", acrescentou.

Atwine também anunciou que as pessoas vindas da RDC deverão cumprir uma quarentena de 21 dias, sob a supervisão do Ministério da Saúde e das equipes de vigilância.

Da mesma forma, serão realizados exames de saúde regulares para os alunos das escolas próximas à fronteira.

As autoridades congolesas atribuíram mais de 220 mortes a este surto, com cerca de 900 casos suspeitos. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional devido ao surto.

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