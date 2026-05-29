Lotofácil 3698, Quina 7038 e outras loterias: números sorteados (29/5)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (29/5), às 21h, os concursos Lotofácil 3698, Quina 7038, Lotomania 2930, Dupla Sena 2963 e Super Sete 853.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (29/5)

Lotofácil 3698 - R$ 5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23

Cinco apostas, de Irecê/BA, Olinda/PE, Niterói/RJ, Marau/RS e São Paulo/SP, acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber pouco mais de R$ 720 mil.

Premiação

15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 723.634,15

14 acertos: 488 apostas ganhadoras, R$ 1.531,93

13 acertos: 16.914 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 198.237 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 917.398 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (30/5)

Quina 7038 - R$ 12 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 02 - 31 - 39 - 64 - 73

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 11.650,55

3 acertos: 3.230 apostas ganhadoras, R$ 164,89

2 acertos: 92.852 apostas ganhadoras, R$ 5,73

Próximo sorteio: R$ 13 milhões (30/5)

Lotomania 2930 - R$ 1 milhão



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 03 - 06 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 27 - 37 - 39 - 40 - 41 - 43 - 47 - 48 - 50 - 64 - 73

Uma aposta de Diadema/SP acertou as 20 dezenas e vai receber pouco mais de R$ 1 milhão.

Premiação

20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.062.478,08

19 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 6.649,02

18 acertos: 6.052 apostas ganhadoras, R$ 28,44

17 acertos: 1.272 apostas ganhadoras, R$ 94,74

16 acertos: 4.342 apostas ganhadoras, R$ 27,75

15 acertos: 14.513 apostas ganhadoras, R$ 8,30

0 acerto: 1 aposta ganhadora, R$ 96.410,79

Próximo sorteio: R$ 500 mil (1º/6)

Dupla Sena 2963 - R$ 1,8 milhão



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 11 - 13 - 38 - 42 - 44 - 49

2º sorteio: 21 - 23 - 35 - 40 - 45 - 47

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 11 apostas ganhadoras R$ 4.769,24

4 acertos: 515 apostas ganhadoras R$ 116,41

3 acertos: 10.042 apostas ganhadoras R$ 2,98

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 5 apostas ganhadoras R$ 9.443,09

4 acertos: 484 apostas ganhadoras R$ 123,87

3 acertos: 8.526 apostas ganhadoras R$ 3,51

Próximo sorteio: R$ 2,1 milhões (1º/6)

Super Sete 853 - R$ 900 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 3

Coluna 2: 8

Coluna 3: 3

Coluna 4: 5

Coluna 5: 6

Coluna 6: 0

Coluna 7: 8

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 21.790,82

5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 1.482,36

4 acertos: 402 apostas ganhadoras, R$ 77,43

3 acertos: 3.912 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 1 milhão (1º/6)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.