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RESGATE

Cachorra chora e é achada dentro de parede após dez dias

Moradores ouviram os choros da cachorra vindos de dentro de uma parede e começaram a procurar a origem do som

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GV
GIACOMO VICENZO
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GIACOMO VICENZO
Repórter
17/05/2026 18:57 - atualizado em 18/05/2026 13:45

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A cachorra estava em um buraco fechado de todos os lados e havia fezes no local
A cachorra estava em um buraco fechado de todos os lados, e havia fezes no local crédito: Reprodução

FOLHAPRESS - Após dez dias desaparecida, a cachorra Pandora foi encontrada presa dentro de uma parede no Bairro Morro Alto, em Guarapuava, no Paraná. O resgate mobilizou moradores da região, que ouviram o animal chorando antes de encontrá-lo em um espaço oco, sem saída e cercado por tijolos.

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Pandora é uma cadela comunitária conhecida na região e cuidada por moradores do bairro. Segundo relatos, ela estava em um buraco fechado de todos os lados, e havia fezes no local.

Moradores ouviram os choros da cachorra vindos de dentro de uma parede e começaram a procurar a origem do som. Ao localizar o ponto, conseguiram resgatar Pandora, que estava desaparecida havia cerca de dez dias.

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O vereador Leandro Dobrychtop afirmou que um boletim de ocorrência foi registrado por maus-tratos e que o caso será investigado. "Entrava ar somente pelos buracos dos tijolos", afirmou o vereador. "Fizemos o boletim de ocorrência por maus-tratos, agora iremos fazer uma investigação para ver quem são os responsáveis por trancarem a cachorra lá", disse.

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Segundo ele, o espaço onde Pandora foi encontrada era fechado e sem saída. "Um buraco oco por dentro, fechado de todos os lados e com fezes espalhadas", relatou.

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