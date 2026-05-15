Sabão com óleo de cozinha: como fabricar em casa

O óleo de cozinha usado não precisa necessariamente ser descartado: pode ser transformado em sabão caseiro. Além de ser uma maneira de economizar, fabricar sabão também é uma forma de preservar o meio ambiente. No entanto, exige cuidados específicos por utilizar soda cáustica, um ingrediente que pode causar ferimentos se manuseado de forma incorreta. Por essa razão, a produção deve ser feita apenas por adultos.

Equipamentos e ingredientes

Antes de começar, separe os os equipamentos de proteção e os materiais necessários. Para a segurança, são indispensáveis:

Um par de luvas de borracha, como as de lavar louça;

Uma máscara hospitalar;

Óculos de proteção;

Um vidro de vinagre para amenizar danos em caso de acidente com a soda.

Você também vai precisar de: um balde de plástico grosso, uma colher de madeira ou um pedaço de cabo de vassoura e potes para armazenar o sabão, como os de manteiga ou sorvete. Caso não tenha acesso a um fogão, um ebulidor e um pote de vidro podem ser usados para aquecer a água.

A lista de ingredientes requer medidas exatas:

1 kg de óleo de cozinha usado e filtrado;

140 ml de água a 40°C;

135 gramas de soda cáustica em escamas;

25 ml de álcool 70°, para usar se a mistura não endurecer;

30 gramas de aromatizantes, preferencialmente óleos essenciais.

Passo a passo para fazer o sabão

Comece filtrando o óleo para remover impurezas, como restos de comida. Em seguida, aqueça a água e o óleo até atingirem 40°C e, com todos os equipamentos de proteção já colocados, vá para uma área externa e bem arejada.

Em um recipiente de vidro, despeje a água já aquecida e só depois adicione a soda cáustica. Coloque o óleo a 40°C no balde e, aos poucos, acrescente a mistura de água e soda. Mexa sem parar com a colher de pau por 20 minutos ou com um mixer por cinco minutos.

Se a mistura não endurecer, adicione lentamente até 25 ml de álcool 70°. Caso queira aromatizar, adicione a essência aos poucos no fim do processo. Transfira o sabão para os potes, que devem ser marcados com a proporção dos ingredientes para facilitar correções futuras.

O processo de saponificação continua mesmo após a mistura ir para o pote. Deixe o sabão descansando de 20 a 40 dias em local seco, arejado, à sombra e fora do alcance de crianças e animais. A espera é necessária para que os resquícios de soda cáustica sejam eliminados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata