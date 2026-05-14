Mega-Sena 3008 acumula e vai a R$ 65 milhões; dois mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3008, sorteadas nesta quinta-feira (14/5). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 65 milhões no próximo sorteio, neste sábado (16/5).

A Mega-Sena 3008 teve as seguintes dezenas sorteadas: 11 - 12 - 14 - 20 - 44 - 42. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 50 ganhadores da Quina da Mega-Sena 3008, duas apostas são de Minas Gerais, de Carangola e João Monlevade. O apostador de Carangola fez duas apostas premiadas na mesma faixa e vai levar R$ 87.744,34. O de João Monlevade vai receber R$ 43.872,17.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.