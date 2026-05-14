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Mega-Sena 3008 e outras loterias: confira os números sorteados (14/5)

Caixa também sorteia os concursos da Lotofácil 3685, Quina 7025, Timemania 2391 e Dia de Sorte 1213 nesta quinta (14/5), no Espaço da Sorte

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14/05/2026 20:00 - atualizado em 14/05/2026 20:05

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Por dentro da Caixa: como funciona a segurança dos sorteios das loterias
Os globos de sorteio das loterias Caixa no Espaço da Sorte, centro da auditoria e transparência dos resultados. crédito: Reprodução/ Youtube Caixa

A Caixa sorteia nesta quinta-feira (14/5), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3005, Lotofácil 3685, Quina 7025, Timemania 2391 e Dia de Sorte 1213.

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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.  

Loterias desta quinta-feira (14/5)

Mega-Sena 3008 - R$ 60 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 

 

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Lotofácil 3685 - R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:

 

Quina 7025 - R$ 7 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 

 

Timemania 2391 - R$ 26 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 

Time do coração:

 

Dia de Sorte 1213 - R$ 750 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas:

Mês da sorte:

  

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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