Polícia fecha fábrica de salgados com 300 kg de alimentos estragados

Uma operação policial em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, resultou na interdição de uma fábrica ilegal de salgados nessa terça-feira (12/5). Agentes constataram que a produção ocorria em meio a insetos e sujeira, levando à prisão em flagrante do gerente do local.

Insalubridade e furto de energia no estabelecimento

Durante a fiscalização, os peritos encontraram baratas circulando livremente e alimentos guardados de forma inadequada. Na câmara frigorífica, havia itens com prazo de validade expirado e sem comprovação de procedência.

Ao todo, mais de 300 kg de produtos foram descartados por estarem impróprios para o consumo humano. A fiscalização foi motivada por dados de inteligência que apontavam o uso de insumos vencidos e condições precárias de higiene.

Além das graves falhas sanitárias, a equipe identificou uma ligação clandestina na rede elétrica do imóvel. Diante das irregularidades, o responsável foi autuado por crimes contra a ordem tributária e contra as relações de consumo.

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A ação foi coordenada pela Delegacia do Consumidor (Decon) com o apoio de especialistas do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). A operação desarticulou a estrutura que operava sem licenças e fornecia alimentos perigosos em Jacarepaguá.