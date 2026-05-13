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SEM HIGIENE

Polícia fecha fábrica de salgados com 300 kg de alimentos estragados

Local funcionava em Curicica, no Rio de Janeiro, com produtos fora da validade e higiene precária

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
13/05/2026 09:13

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Polícia fecha fábrica de salgados com 300 kg de alimentos estragados em Curicica
Polícia fecha fábrica de salgados com 300 kg de alimentos estragados em Curicica crédito: Tupi

Uma operação policial em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, resultou na interdição de uma fábrica ilegal de salgados nessa terça-feira (12/5). Agentes constataram que a produção ocorria em meio a insetos e sujeira, levando à prisão em flagrante do gerente do local.

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Insalubridade e furto de energia no estabelecimento

Durante a fiscalização, os peritos encontraram baratas circulando livremente e alimentos guardados de forma inadequada. Na câmara frigorífica, havia itens com prazo de validade expirado e sem comprovação de procedência.

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Ao todo, mais de 300 kg de produtos foram descartados por estarem impróprios para o consumo humano. A fiscalização foi motivada por dados de inteligência que apontavam o uso de insumos vencidos e condições precárias de higiene.

Além das graves falhas sanitárias, a equipe identificou uma ligação clandestina na rede elétrica do imóvel. Diante das irregularidades, o responsável foi autuado por crimes contra a ordem tributária e contra as relações de consumo.

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A ação foi coordenada pela Delegacia do Consumidor (Decon) com o apoio de especialistas do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). A operação desarticulou a estrutura que operava sem licenças e fornecia alimentos perigosos em Jacarepaguá.

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