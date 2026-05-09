Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões; confira as dezenas
De acordo com a Caixa, 49 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 59.801,78 cada
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3006 da Mega-Sena, realizado neste sábado (9/5). Os números sorteados foram 25-42-45-48-50-60.
Apesar de não ter incluído nenhum brasileiro no seleto grupo de milionários, o sorteio deixou muita gente feliz. De acordo com a Caixa, 49 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 59.801,78 cada.
Além desses, outros 2.904 jogos venceram com quatro números. Cada um deles leva R$ 1.323,82.
O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na terça-feira (12/5), com prêmio estimado de R$ 52 milhões.