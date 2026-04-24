Lotofácil 3669, Quina 7009 e outras loterias: números sorteados (24/4)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (24/4), às 21h, os concursos Lotofácil 3669, Quina 7009, Lotomania 2916, Dupla Sena 2949 e Super Sete 839.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (24/4)

Lotofácil 3669 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24

Premiação



15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 227 apostas ganhadoras, R$ 1.760,21

13 acertos: 7.061 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 87.461 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 483.871 apostas ganhadoras, R$ 7

Próximo concurso (25/4): R$ 10 milhões

Quina 7009 - R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 03 – 20 – 23 – 26 – 42

Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 4.788,64

3 acertos: 3.459 apostas ganhadoras, R$ 72,51

2 acertos: 67.364 apostas ganhadoras, R$ 3,72

Próximo concurso (25/4): R$ 1,3 milhão

Lotomania 2916 - R$ 1 milhão



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 15 – 17 – 22 – 23 – 24 – 29 – 37 – 40 – 43 – 50 – 62 – 64 – 82 – 87 – 88

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 36.543,74

18 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 1.968,95

17 acertos: 549 apostas ganhadoras, R$ 208,01

16 acertos: 3.431 apostas ganhadoras, R$ 33,28

15 acertos: 17.383 apostas ganhadoras, R$ 6,56

0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 91.359,37

Próximo concurso (27/4): R$ 1,5 milhão

Dupla Sena 2949 - R$ 1,6 milhão



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

1º sorteio: 03 – 08 – 12 – 25 – 35 – 44

2º sorteio: 04 – 29 – 35 – 36 – 41 – 45

Premiação



1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 16 apostas ganhadoras R$ 3.276,05

4 acertos: 674 apostas ganhadoras R$ 88,87

3 acertos: 10.809 apostas ganhadoras R$ 2,77

2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 7.862,51

4 acertos: 358 apostas ganhadoras R$ 167,33

3 acertos: 8.193 apostas ganhadoras R$ 3,65

Próximo concurso (27/4): R$ 1,8 milhão

Super Sete 839 - R$ 6,7 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 5

Coluna 3: 8

Coluna 4: 6

Coluna 5: 0

Coluna 6: 6

Coluna 7: 7

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 31.694,60

5 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 1.437,39

4 acertos: 1.194 apostas ganhadoras, R$ 75,84

3 acertos: 11.214 apostas ganhadoras, R$ 6

Próximo concurso (27/4): R$ 7 milhões

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.