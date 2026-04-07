Mega-Sena 2993 acumula e vai a R$ 20 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2993, sorteadas nesta terça-feira (7/4). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 20 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (9/4).

A Mega-Sena 2993 teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 – 15 – 31 – 42 – 43 – 51. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 31 ganhadores da quina da Mega-Sena 2993, há três mineiros.

Duas das apostas de Minas que acertaram a quina são de Belo Horizonte e Frei Gaspar. Todas as apostas foram simples, de seis dezenas. Cada apostador receberá R$ 46.749,60.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso opte por comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.