Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Mega-Sena 2993 acumula e vai a R$ 20 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 31 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/04/2026 23:16

compartilhe

SIGA
×
ena 2993 acumulou e pode pagar R$ 20 milhões nesta quinta-feira (9/4)
Mega-Sena 2993 acumulou e pode pagar R$ 20 milhões nesta quinta-feira (9/4) crédito: Agência Brasil / Rafa Neddermeyer

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2993, sorteadas nesta terça-feira (7/4). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 20 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (9/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Mega-Sena 2993 teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 – 15 – 31 – 42 – 43 – 51. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 31 ganhadores da quina da Mega-Sena 2993, há três mineiros.

Leia Mais

Duas das apostas de Minas que acertaram a quina são de Belo Horizonte e Frei Gaspar. Todas as apostas foram simples, de seis dezenas. Cada apostador receberá R$ 46.749,60.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso opte por comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

da mega mega-sena quina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay