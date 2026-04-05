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XENOFOBIA

Bar é multado por placa proibindo entrada de americanos e israelenses

Parthisan, na Lapa, zona central do Rio de Janeiro, publicou nas suas redes sociais placa em inglês em que ressalta a restrição no estabelecimento

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Repórter
05/04/2026 20:50

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Bar no Rio de Janeiro coloca placa em que diz que norte-americanos e israelenses não são bem-vindos no estabelecimento
Bar no Rio de Janeiro coloca placa em que diz que norte-americanos e israelenses não são bem-vindos no estabelecimento crédito: Parthisan via instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um bar na Lapa, zona central do Rio de Janeiro, foi multado em R$ 9.520 nesse sábado (4/4) por expor uma placa rejeitando a presença de cidadãos dos Estados Unidos e de Israel.

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A foto da placa no Parthisan Bar, publicada nas redes sociais do próprio estabelecimento, viralizou nas redes sociais neste feriado de Páscoa. A inscrição dizia, em inglês, "Cidadãos dos Estados Unidos e Israel não são bem-vindos".

Procurado por telefone e por sua rede social, o estabelecimento não retornou até a publicação desta reportagem.

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A autuação foi feita pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. O órgão afirmou que "a conduta configura prática abusiva e discriminatória, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que proíbe qualquer forma de recusa de atendimento sem justificativa legítima, bem como práticas que coloquem o consumidor em situação de constrangimento ou discriminação".

A pasta foi ao local após denúncia do vereador Pedro Duarte (PSD), que classificou o caso como xenofobia.

"Você quer ter uma bar comunista, quer ter um bar antifascista, seja lá o que for, é direito de cada um ter o bar com o estilo que quiser. Mas não é direito, na verdade é proibido, fazer discriminação de pessoas", disse ele, em suas redes sociais.

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A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro afirmou que "está atuando de forma firme no caso em articulação direta com as autoridades competentes".

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