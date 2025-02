Brasileira sofre ataque xenofóbico nos EUA: ‘fui atacada no trem’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A jovem Cintia Rodrigues, de 23 anos, compartilhou um desabafo nas redes sociais contando que sofreu ataques xenofóbicos durante uma viagem de trem em Boston, nos Estados Unidos. A babá nasceu em Brasília e mora no país há três anos.

“A gente nunca acha que vai sofrer xenofobia até acontecer com a gente”, disse. Cintia contou que estava indo para casa, quando mandou um áudio para o namorado, falando português. Foi quando uma mulher americana se sentou ao seu lado.

“Ela me ouviu falando em português, e, quando eu terminei o áudio, ela perguntou da onde eu era. Eu respondi carinhosa que sou do Brasil. E aí ela começou a falar que agora que o Trump foi eleito, eu vou ser deportada, que nós latinas viemos para cá pra pegar os homens delas, que a gente só tá aqui pra pegar o dinheiro deles. Nossa gente, foi tanta coisa, uma em cima da outra e eu fiquei sem reação”, declarou.

“Por que ela estava me tratando daquele jeito? Ela nem sabe da minha história, nem sabe o que eu sou pra me tratar daquele jeito. Enfim, ela falou que não sabia de onde eu tinha arranjado dinheiro para estar aqui, que a gente passa fome”, completou.

Ela disse que segurou o choro, mas que, ao sair do trem, caiu em lágrimas. Em entrevista ao UOL, Cintia Rodrigues contou que a xenofobia está cada vez mais evidente após Trump assumir a presidência dos EUA. A jovem afirmou, ainda, que o Serviço de Imigração tem feito forte patrulhamento nas ruas. Com isso, espaços frequentados por imigrantes estão sendo alvos de batidas. Por isso, ela tem andado com seus documentos para todo lugar.

A babá também disse que está evitando falar português fora de casa. “Estou evitando bastante falar português. Acho que peguei uma 'trava'. Percebi isso ultimamente. Não estou falando português em lugar público. (...) Espero que as pessoas comecem a respeitar umas às outras, até porque os Estados Unidos também foram feitos por imigrantes. Eu não vou sair daqui, estou esperando meu documento. Assim que ele chegar, com certeza vou viajar bastante", explicou.