Dia da Mentira: 5 farsas históricas que enganaram milhões de pessoas

O Dia da Mentira, celebrado em 1º de abril, é conhecido pelas brincadeiras e pegadinhas inofensivas entre amigos. No entanto, algumas farsas ultrapassaram os limites da diversão e entraram para a história, enganando milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Desde notícias falsas em jornais impressos até campanhas publicitárias elaboradas, essas mentiras se tornaram memoráveis.

Muitos desses episódios ocorreram antes da era da internet, o que tornava a checagem da informação muito mais difícil para o público. A credibilidade de jornais e emissoras de TV era a principal ferramenta para dar veracidade às mentiras, gerando confusão e, em alguns casos, pânico generalizado.

Casos clássicos que enganaram o público

A falsa morte de Dom Pedro I (1828)

Considerada uma das primeiras grandes farsas de 1º de abril na imprensa brasileira, a história envolveu o jornal mineiro A Mentira. Em 1828, o periódico publicou a notícia falsa de que Dom Pedro I havia morrido, causando espanto entre os leitores da época. Depois, o próprio jornal revelou que tudo não passava de uma brincadeira de Dia da Mentira.

O caso do "Boimate" na revista Veja (1983)

Em 1º de abril de 1983, a publicação britânica New Scientist fez uma tradicional brincadeira de Dia da Mentira afirmando que cientistas haviam conseguido fundir células de um boi com as de um tomateiro, criando um alimento híbrido. O problema foi que a revista brasileira não percebeu o tom de piada e traduziu a reportagem, publicando a descoberta do "boimate" de forma totalmente. A gafe gerou enorme repercussão na época e exigiu que a revista publicasse uma errata meses mais tarde.

A colheita de espaguete na Suíça (1957)

Uma das farsas mais famosas do mundo foi criada pela rede britânica BBC. Em 1957, um programa de TV exibiu uma reportagem sobre fazendeiros na Suíça que estariam realizando uma farta "colheita de espaguete" em árvores. A credibilidade da emissora fez com que centenas de telespectadores ligassem para saber como poderiam cultivar suas próprias árvores de macarrão.

O Hambúrguer para canhotos (1998)

Nos Estados Unidos, a rede de fast-food Burger King publicou em jornais de grande circulação um anúncio sobre o lançamento do "Whopper para canhotos". O lanche teria os mesmos ingredientes do original, mas rotacionados em 180 graus. A campanha foi um sucesso e milhares de clientes, canhotos e destros, foram às lojas pedir pelo novo sanduíche, que obviamente não existia.

As pegadinhas da era digital

Com a internet, a tradição evoluiu. O Google se tornou famoso por suas elaboradas brincadeiras de 1º de abril, como o "Google Nose", que prometia sentir cheiros através da tela, ou o "Gmail Paper", que oferecia imprimir e entregar todos os e-mails do usuário. Essas pegadinhas anuais se tornaram um evento esperado por internautas do mundo todo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.